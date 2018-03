La CUP-Crida per Girona demana replantejar a fons els pressupostos participats

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat al voltant dels pressupostos participats per a l’exercici 2018, aprofitant la celebració de la primera fase d’assemblees als barris. La formació ha criticat que el govern no hagi implementat cap canvi en el procediment després del descens de la participació de l’edició anterior i les queixes veïnals. Així, els cupaires han reclamat al govern gironí que “reaccioni d’una vegada” per solucionar el descontentament veïnal creixent i el declivi de l’actual model.

La CUP-Crida per Girona considera que les posicions adoptades per la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert, que ha anunciat que es desvincularà dels pressupostos participats, i per l’Associació de Veïns del Barri Vell, que s’està replantejant la seva implicació en el procés, haurien de fer reflexionar el govern respecte a la necessitat de replantejar l’actual model. S’ha de tenir en compte que en edicions anteriors diferents entitats veïnals com la de Montjuïc van criticar el funcionament dels pressupostos.

En aquest sentit, la formació considera que l’actual model està “manifestament esgotat” com a conseqüència de les mancances metodològiques, la ingerència política del govern en la presa de decisions, el retard en l’execució dels projectes o la manca de recursos humans i econòmics per a desplegar el procés, entre d’altres. Segons la regidora Laia Pèlach “fa anys que alertem que aquest sistema genera frustració i descontentament, i ara es comença a evidenciar que cal un canvi”.

Cal recordar que el novembre del 2015 el Ple va acordar, a proposta de la CUP-Crida per Girona, replantejar els pressupostos participats a través d’un procés ciutadà amb l’objectiu de fer-los més ambiciosos i solucionar diverses disfuncions i mancances de l’actual sistema. La formació considera que fins ara “els acords de la moció s’han incomplert de forma flagrant, i és l’hora de tornar-los a posar damunt la taula i dur-los a terme”. La formació també reclamat al govern que incrementi els recursos tant humans com econòmics de l’àrea de participació.

Ronda de contactes per promoure un canvi de model

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha anunciat que iniciarà una ronda de trobades amb entitat veïnals i altres actors de la ciutat amb l’objectiu d’intercanviar visions sobre les problemàtiques dels actuals pressupostos participats i promoure possibles accions per aconseguir un replantejament de l’actual sistema. Segons la regidora Laia Pèlach “s’ha de treballar per uns pressupostos participatius amb vocació comunitària i d’empoderament popular, que permetin una implicació real de la ciutadania gironina i el teixit associatiu en la gestió dels recursos municipals".