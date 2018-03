La CUP-Crida per Girona demana aturar la instal·lació de grans superfícies comercials

CUP-Crida per Girona

La CUP-Crida per Girona ha proposat que l’Ajuntament de Girona aprovi una moratòria de deu anys en l’establiment de grans superfícies comercials a la ciutat. Es tracta d’una proposta que els cupaires duien al programa electoral del 2015, i que en els darrers dies han tornat a defensar arran dels anuncis del desenvolupament comercial del Parador del Güell i del paratge de Can Turon (l’Avellaneda), i de l’ampliació d’Hipercor. En total suposarà una ampliació de prop de 35.000 metres quadrats de superfície comercial a la ciutat.

En el cas del parador del Güell, la CUP-Crida per Girona fa anys que es mostra crítica amb les previsions de desenvolupament d’aquest sector que limita amb les hortes de Santa Eugènia. En concret, l’any 2014 la formació va votar al Ple en contra de la venda de terrenys de propietat municipal per a l’obertura de grans superfícies al Parador del Güell, i va alertar de les perjudicis que podia causar l’operació en el comerç del barri.

Cal tenir en compte que l’entorn del Parador del Güell ja compta actualment amb una important presència de superfícies comercials, i que l’establiment de noves cadenes farà augmentar, encara més, els problemes de mobilitat que té el barri. En aquest sentit, els cupaires ha reclamat al govern que incrementi les polítiques per enfortir el petit comerç als diferents barris de la ciutat, en comptes de potenciar l’establiment de grans superfícies als accessos de la ciutat.

La formació, en aquest sentit, ha defensat que “cal impulsar un model comercial sostenible des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental, afavorint la producció local, la proximitat i les cooperatives productores i de serveis”, i ha recordat la seva aposta per “una estructura comercial arrelada al territori i basada en els petits negocis”.