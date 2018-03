#PrimaveraCatalana

La CUP condemna l'actuació policial durant les concentracions d'ahir

La candidatura independentista ha emès avui una nota sobre les actuacions d’ahir per part del cos de Mossos d’Esquadra, en la qual, per una banda, denuncia "la violència policial totalment desproporcionada amb les persones manifestants que, en molts casos, va vulnerar els principis de garanties de drets: els agents dels Mossos d’Esquadra portaven pistoleres de bales de goma – prohibides pel Parlament de Catalunya durant la X legislatura -, en ocasions van utilitzar les porres per sobre de la cintura i fins i tot, a la ciutat de Barcelona van generar el pànic amb les furgonetes, amenaçant als manifestants d’atropellar-los."