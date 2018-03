Corrupció

La Crida per Granollers-CUP denuncia davant l'Oficina Antifrau presumptes irregularitats en la gestió de les piscines municipals

La formació ha aportat aquest dimecres a la tarda tot un seguit de documentació a l'Oficina Antifrau de Catalunya per posar en coneixement presumptes irregularitats per part del govern de Granollers en la gestió de les piscines municipals, tal com va ja donar a conèixer públicament el grup municipal fa unes setmanes.

A través de la seva activitat com a grup municipal, la Crida per Granollers-CUP ha tingut coneixement d'una sèrie de fets que se senten en la responsabilitat de comunicar, atès que d'ells es desprenen presumptes irregularitats en la gestió de l'equipament públic de les piscines municipals de Granollers.