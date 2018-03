Impunitat

La Crida per Granollers-CUP considera insuficients les explicacions de la Junta del BM Granollers pel tracte preferent a Urdangarín

En resposta al comunicat oficial del Fraikin BM Granollers, en que justifica la fotografia amb Iñaki Urdangarín, dient que va fer-se en un «ambient informal» volem recordar als directius del Club que en els desplaçaments del BM Granollers i durant els partits a casa, la reputació de l'entitat està en part a les seves mans, pel que els reclamem que siguin responsables amb les seves actuacions quan estan representant al BM Granollers i implícitament a la ciutat.

Evidentment, com no podria ser d'altre manera, reiterem el respecte cap a les persones que representen el Club BM Granollers i els valors de l'entitat. És per això que creiem que aquests valors són totalment contraris a les mostres públiques d'amistat, recollides en la fotografia on apareix el gerent i membres de la direcció del Club amb Iñaki Urdangarín, condemnat per l'Audiència Provincial de Palma pel desviament de fons públics a través de l'Institut Nóos, declarat culpable de prevaricació, falsedat documental i malversació de cabdals públics.

Entenem que l'obligació de gerent i direcció del l BM Granollers ha de ser donar exemple i no quedar- se en paraules buides i excuses com " fora de context i fotografies a nivell personal". Quan algú s'equivoca cal reconèixer-ho, rectificar i aprendre'n per tal que no torni a passar. Cal tenir present que moltes vegades és representa molt més que a un club esportiu, es representa a Granollers, la ciutat que dona suport al club amb diners públics. Per aquest motiu moltes persones sòcies i simpatitzants del BM Granollers, així com moltes granollerines i granollerins s'han sentit ofeses i avergonyides pel tracte preferent que representants del BM Granollers han donat a persones que han esdevingut icona de la corrupció a l'estat espanyol.