Pensionistes

La Coordinadora pensionista crida a participar en la vaga del 8M

La Coordinadora Estatal per la defensa del sistema públic de pensions ha fet públic un comunicat de les comissions de portaveus i organització en el qual realitza una crida “a totes les pensionistes a la participació activa en la Vaga General del proper dia 8 Dia Internacional de la Dona Treballadora“.

Després de la massiva participació en la jornada del 22 de febrer, en què es van realitzar concentracions en més de 80 ciutats de l'Estat reclamant la revaloración de les pensions segons l'IPC i reivindicant pensions públiques dignes, en el comunicat s'anuncia la “continuïtat de les mobilitzacions en Defensa del Sistema Públic de Pensions” amb “noves concentracions/manifestacions la data del proper dia 17 de Març“.

COMUNICAT COMISSIÓ DE PORTAVEUS I COMISSIÓ D'ORGANITZACIÓ DE LA COORDINADORA ESTATAL PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Reunides en el dia d'avui ambdues Comissions per analitzar les concentracions i manifestacions del passat dia 22 hem conclòs el següent:

1.- Des de les pròpies manifestacions se'ns ha reclamat la continuïtat de les mobilitzacions amb l'objectiu de la millora de l'actual Sistema Públic de Pensions en els punts que estan en la nostra Taula Reivindicativa.

2.- Que se'ns va demanar i entra dins d'aquest context perfectament, a causa de la desigualtat salarial i llacunes de cotitzacions, la defensa clara de les futures i actuals pensionistes pel que cridem a todxs lxs pensionistes d'aquest país a la participació activa en la Vaga General del proper dia 8 Dia Internacional de la Dona Treballadora.

3.- A tal fi la Coordinadora elaborarà un Comunicat dirigit a societat en general, als mitjans de comunicació i a les diferents Plataformes de les ciutats i pobles d'Espanya pel seu més àmplia difusió.

4.- Que seguint les peticions populars de continuïtat de mobilitzacions en Defensa del Sistema Públic de Pensions establim per a la realització de noves concentracions/manifestacions la data del proper dia 17 de Març.

5.- Que per donar compliment a aquests acord enviarem a totes les Plataformes octavillas per repartir en les manifestacions del dia 8 de Març.

6.- Que d'igual manera, instem a totes les Assemblees de totes les Plataformes que es van mobilitzar el passat dia 22 i les noves que s'estan adherint a la Coordinadora Estatal que vagin sol·licitant permisos per a la realització en cada localitat de les citades concentracions/manifestacions del proper 17 de Març, amb antelació suficient perquè se'ns passin terminis. Se'ns ha de remetre per part de les mateixes, lloc i hora de la concentració per remetre'ls el cartell i que ho difonguin al més aviat possible per tots els canals de comunicació.