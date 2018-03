Discriminació LINGÜÍSTICA

La CatalApp i el web d’etiquetatge en català, dos projectes que pretenen millorar la presència del català als comerços de Canet de Mar

Les dades dels estudis sobre comerç i altres àmbits de concurrència pública demostren que la presència del català encara no ha arribat a uns llindars de normalitat i fa que els consumidors no puguin usar la llengua pròpia quan van a comprar o fan ús d’algun servei.

Davant aquesta preocupació, la Plataforma per la Llengua ha presentat dues iniciatives que busquen contrarestar aquesta situació: l’aplicació per a mòbils CatalApp i el web d’etiquetatge www.etiquetatencatala.cat.

El membre de l’executiva de l’ONG del català Roger Torrents va explicar divendres a Canet de Mar que “aquests dos projectes tenen l’objectiu final que no es produeixin casos de vulneracions de drets lingüístics i que els usuaris i consumidors puguin veure respectat el seu dret d’ésser atesos en català”. Torrents va recordar que “les valoracions que fan el usuaris de la CatalApp serveixen per a atorgar uns adhesius de reconeixement lingüístic, un certificat que es dona a aquells establiments que tenen unes valoracions més positives”.

D’altra banda, la CatalApp també ha permès conèixer quines empreses van mancades de sensibilitat lingüística. A aquestes, l’ONG del català els ofereix la seva dilatada experiència per a trobar maneres d’ajudar-los, com pot ser amb cursos de sensibilització i gestió lingüística a l’espai laboral. La CatalApp, que es va presentar ara fa un any i ja compta amb més de 50.000 descàrregues, és una innovació per a telèfons mòbils que permet valorar l’atenció oral, escrita i virtuals dels establiments segons l’ús que fan de la llengua catalana i que ha de permetre poder viure 100% en català.

Pel que fa al web d’etiquetatge en català, Roger Torrents va remarcar que “la novetat principal que ofereix és el cercador de marques de productes alimentaris etiquetats en català, que permetrà que els ciutadans facin les compres amb plena consciència lingüística”. A més, el portal web Etiqueta’t en català ofereix informació als ciutadans, les empreses i l’Administració sobre la situació del català en l’etiquetatge, i també pretén conscienciar sobre els drets lingüístics.

