Català

La CatalApp es consolida com l’aplicació de referència per valorar la responsabilitat lingüística de tota mena d’establiments

L’aplicació CatalApp compleix el seu primer aniversari amb èxit. La innovadora aplicació per a telèfons mòbils que té per objectiu vetllar pels drets dels consumidors i reconèixer els establiments que actuen responsablement amb la llengua va ser llançada el març del 2017. En aquest temps, s’hi han registrat 10.500 usuaris que, en conjunt, han fet més de 46.000 valoracions d’establiments. L’aplicació, disponible per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android i iOs ja ha superat les 50.500 descàrregues, una xifra molt positiva.

A dia d’avui, 32.000 establiments diferents d’arreu del domini lingüístic català han rebut una valoració sobre quina és la gestió lingüística que fan. Els usuaris poden valorar amb un ventall de cinc opcions l'ús que es fa de la llengua catalana en l'atenció oral, escrita i virtual. El funcionament de la CatalApp és senzill i intuïtiu, i això ha permès classificar en un rànquing els comerços més responsables lingüísticament. D’aquesta manera, els consumidors poden saber quins comerços tenen una actitud més respectuosa amb l'ús del català.

Els millors establiments, distingits

Gràcies a les valoracions que han fet fins ara els usuaris, el desembre passat la Plataforma per la Llengua va començar a enviar el desembre als establiments els primers adhesius de reconeixement lingüístic. Es tracta d’un certificat que el restaurant o la botiga pot enganxar a l’aparador del restaurant o de la botiga i que permet als consumidors reconèixer l’establiment com un espai que respecta els seus drets lingüístics i que utilitza el català en totes les seves formes de comunicació. Fins ara, s’han enviat 150 adhesius i la voluntat és de poder-ne enviar 200 més ben aviat, atesa la millora lingüística en alguns establiments. Tres de cada quatre usuaris utilitzen l’aplicació per valorar positivament els establiments.

Els que treuen millors puntuacions són Terra d’Escudella i Bon Preu a Catalunya, el Centre Social Bar-Terra de València Ciutat al País Valencià i la Tertúlia Cafè Teatre de Palma a les Balears. Altres establiments que encapçalen el rànquing dels més ben valorats per la CatalApp són els Cinemes Texas i la Fàbrica Moritz de Barcelona i el restaurant Les Voltes de Girona.

L’objectiu final de la CatalApp doncs, és que no es produeixin casos de vulneracions de drets lingüístics i que els usuaris puguin veure respectat el seu dret d’ésser atesos en català. Per territoris del domini lingüístic, a Catalunya s’han valorat 27.000 establiments, a les Illes Balears 2.500 i al País Valencià, 2.000.

Al País Valencià arriba la ValenciApp

Precisament, amb la voluntat d’ajudar els comerços del País Valencià a millorar la seva responsabilitat lingüística envers la llengua, aquest dimecres la Plataforma per la Llengua al País Valencià ha presentat la ValenciApp. Aquesta aplicació està pensada per a donar impuls a la llengua i incentivar les empreses d’aquell territori a considerar-la un factor positiu per la seua activitat. El funcionament de la ValenciApp, que ja està disponible per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android i iOs, és senzill i intuïtiu i classifica els establiments segons la responsabilitat lingüística que tenen. Amb la ValenciApp, l’ONG del català pretén impulsar l’ús social de la llengua en el sector econòmic. Per això, la Plataforma per la Llengua té com a objectiu sensibilitzar empreses i entitats, per garantir que la ciutadania pugui viure plenament en valencià.