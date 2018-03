Antimilitarisme

La campanya Desmilitaritzem l'Educació denuncia la presència de l'exèrcit el Saló de l'Ensenyament

Del 14 al 18 març, a Fira de Barcelona (Montjuïc), tindrà lloc l'edició d'enguany del Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Fira de Barcelona i la direcció del Saló de l'Ensenyament han pres la decisió d'incloure, un cop més, un estand de l'exèrcit.

Segons la Campanya, "Aquesta decisió sens dubte, contravé d'una manera flagrant la Moció 55/XI, Sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 14 de juliol de 2016, així com, l'Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016. Ambdues resolucions institucionals van ser aprovades per majoria absoluta"

En aquesta línia han denunciat la poca transparència amb la qual la Direcció de Fira de Barcelona permet la participació de l'exèrcit en el Saló de l'Ensenyament, malgrat comptar amb dues terceres parts de representació pública al Consell General i tant el Ple de l'Ajuntament com el Parlament de Catalunya s'han mostrat contraris al reclutament en espais educatius

Així mateix, han manifestat el seu més absolut rebuig envers la política que està duent a terme el Govern espanyol en aquest àmbit, com ho demostra el conveni que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha signat recentment amb escoles privades ­-i que vol fer extensiu als centres concertats i a les escoles públiques- en virtut del qual s’introdueixin els preceptes militars als col·legis, que el professorat rebi cursos impartits pel Ministerio de Defensa o que l'alumnat entri a visitar instal·lacions de les forces armades.

La Campanya Desmilitaritzem l'Educació treballa des de fa 10 anys perquè l'exèrcit no tingui cap mena de presència als espais educatius, de formació o de lleure i, en el cas que ens ocupa, al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. És per aquest motiu, que us volem explicar, donar a conèixer i fer públiques totes les accions que s'estan duent a terme...

Des de la Campanya Desmilitaritzem l'Educació, han engegat de nou tot un seguit d'iniciatives i propostes per denunciar que, un any més, Fira de Barcelona hagi acceptat ubicar un estand de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament -del 14 al 18 de març-. "No és formació, és reclutament". I, per tant, fem una crida a manifestar el rebuig a la presència militar en espais educatius, de formació i de lleure, d'aquí i d'arreu. "Fora l'exèrcit de l'escola".

Conviden tothom qui vulgui a expressar la seva opinió i els seus arguments trucant al telèfon següent: 93 737 81 07 -atenció a l'estudiant, professorat i ciutadania- i a fer-ne difusió via xarxes socials, e-mail, Signal, Telegram, WhatsApp... "Les armes no eduquen, les armes maten".

Roda de premsa

Demà hi ha convocada una roda de premsa a la Seu de LaFede.cat (C. de les Tàpies 1-3, Barcelona) amb la participació de arina Garcés, filòsofa; Vicky Moreno, Dones x Dones; Jordi Muñoz, campanya Desmilitaritzem l’Educació i la presència de representants de sindicats, plataformes educatives i entitats vinculades al foment de la pau: