Antimilitarisme

La Campanya Banca Armada denuncia a la junta d’accionistes del BBVA la seva col·laboració amb la indústria armamentista

Centre d'Estudis per la Pau Delàs

Aquest divendres 16 de març quatre membres de laparticiparan a la junta d’accionistes del BBVA que se celebrarà a Bilbao.finançant set empreses d’aquest sector en concret.

Així, demà 4 representants de la campanya integrada actualment per set organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS- explicaran davant dels accionistes i els mitjans de comunicació els vincles d’aquesta entitat amb la indústria de l’armament per sensibilitzar i denunciar davant la societat la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes conseqüència dels conflictes internacionals.

Les armes nuclears segueixen sent les més destructives que s’han creat, dissenyades per aniquilar territoris i poblacions senceres. I el BBVA és corresponsable de la producció d'aquestes armes perquè, de 2014 a 2017, ha invertit [INFORMACIÓ EMBARGADA fins el 16 de març], en les següents set empreses que dissenyen, mantenen o modernitzen armament nuclear: [INFORMACIÓ EMBARGADA fins el 16 de març].

De 2011 a 2017, el BBVA ha finançat [INFORMACIÓ EMBARGADA fins el 16 de març] empreses que fabriquen míssils, explosius, armes lleugeres, bales, helicòpters militars, avions de combat, electrònica militar i armes nuclears, entre d’altres. Es tracta d’empreses com ara [INFORMACIÓ EMBARGADA fins el 16 de març], que exporten armes a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica, contribueixen a escalar la violència dels conflictes armats d’aquests territoris i al fet que moltes persones fugin de la guerra cap a Europa. Alhora, venen equips de seguretat i de control de fronteres per evitar l’entrada d'aquestes persones que busquen asil als territoris de la UE.

Durant les properes setmanes, la campanya també participarà a les juntes de Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell i Bankia gràcies als vots que accionistes d’arreu de l’estat han delegat per denunciar les males pràctiques d’aquestes empreses en relació al negoci de la guerra.