Foment del català

La CAL celebra el 10è aniversari del projecte "Xerrem junts"

Dissabte passat va tenir lloc a la Sala Cotxeres del Palau Robert la jornadaamb motiu dels deu anys d’aquesta iniciativa social de foment de la llengua catalana.A l’acte, van assistir-hientre voluntaris, xerraires, agents promotors, experts en la llengua catalana, representants de l’Administració pública i part de la societat civil interessada en el projecte.L’esdeveniment va començar amb els discursos d’en Pep Ribas, president de la CAL, iSeguidament, es va explicar el funcionament del projecte i, director delxerrem junts,professora titular de lingüística de la UB,cap de l’àrea de Programes i Territori de la SIMC, i, expresident de la secció de filologia de l'IEC, van parlar sobre llengua, cohesió i país.En la segona part de l’esdeveniment, van prendre la paraula, que van explicar les seves experiències.En un tercer bloc de la jornada, i per tal de complementar la informació,com els nexes amb l’educació formal, les oportunitats sociolaborals que es poden crear o la importància de les entitats culturals que hi col·laboren.La presentació en societat del xerrem junts va seri les mostres de suport dels assistents, així com l’entusiasme dels participants a l’hora de realitzar comentaris o suggeriments, ens animen a continuar treballant per a la cohesió social i el foment del català.Les paraulesvan cloure la jornada.El xerrem junts és una eina de treball que organitza espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat però presenten dificultats sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia., punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.