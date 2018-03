lluita sindical

L'STEi expressa el seu malestar amb la gestió de Ferrovial a les Piscines de Felanitx

L'STEi ha manifestat en relació a la gestió de Ferrovial a les Piscines de Felanitx que és cert que "el servei públic del Poliesportiu Municipal Guillem Timoner de Felanitx és bo. Les persones que utilitzen les piscines estan contentes i el personal compleix amb la seva feina. Però no l'empresa que gestiona les instal•lacions, que no compleix amb les seves obligacions amb el personal."

Ferrovial Serveis SA ha estat titular per contracta pública els últims 2 anys i hi torna a concursar en aquest present exercici (ja està en tràmit la contractació pública), i podria obtenir la contracta per als propers 6 anys.

El sindicat ha apuntat que "des del principi de la seva gestió ja hi va haver problemes relacionats amb les nòmines. Alguns s'han pogut solucionar, i molts altres no. No es pagaven amb puntualitat ni amb les quanties que corresponia. Les cartes de crida dels fixos-discontinus no es feien. Existeixen problemes a l'edifici que poden afectar la salut d'usuaris i personal. Determinades baixes no es cobreixen i la tasca ha de ser realitzada pel personal que ja està fent la seva feina. Es neguen drets que figuren al vigent conveni. No s'actualitzen els sous. I un llarg etc. de circumstàncies que s'han posat en coneixement de l'Ajuntament, i tampoc ha fet res"

Com a fets molt greus, ha esmentat que una de les sortides d’emergència de l’edifici està tancada amb pany i clau, i que a la dependència dels socorristes no existeix ventilació i els nivells d’acumulació de CO² dupliquen els legals permesos, fet que provoca marejos entre el personal que utilitza aquestes instal·lacions. Aquests fets, en concret, són responsabilitat tant de l’empresa com de l’Ajuntament.

Segons el sindicat "Estam parlant d'una plantilla de 27 persones. El personal està cansat i cremat. Impressionat també amb aquesta actuació d'una multinacional en teoria ben organitzada. Tan gran que el personal d'aquest centre se sent insignificant"

En assemblea de personal celebrada diumenge passat, la plantilla va decidir manifestar el seu profund descontent amb aquesta empresa i fer públic el seu malestar per tal que, a qui correspongui, prengui bona nota i actuï en conseqüència respecte de la futura contractació pública.