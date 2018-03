L'escola no té por

La situació excepcional que estem vivint ens porta a manifestar que, sense llibertat, tant la transmissió com l'adquisició de coneixements es desvirtuen L'esperit crític i la llibertat d'expressió no són bones companyes de la por. La societat catalana vol una educació avançada, inclusiva, que formi persones amb criteri propi, escollit lliurement després de conèixer i aprendre a respectar les idees de tothom, sense por ni censura.

D'uns mesos ençà, el sistema educatiu i en particular els seus treballadors i treballa-dores, principalment docents, han patit un setge per part de la política, dels mitjans de comunicació i de la judicatura. S'acusa l'escola d’«adoctrinar» quan el que fa dia rere dia és ensenyar a respectar les persones i l'entorn i a deixar el món i la societat millor que no ens l'hem trobat.

La comunitat educativa i la societat en general volem donar suport a totes les persones denunciades i donar ànims i força a la resta de docents perquè no cedeixin ni un mil·límetre en l'exercici de les seves funcions, perquè no facin cap pas enrere en la defensa d'una educació crítica, inclusiva i democràtica. Perquè puguin exercir la seva llibertat de càtedra.

Es parla d'adoctrinar, quan en realitat són els acusadors els que voldrien que l'escola adoctrinés. Potser és la nostàlgia de la "Formación del Espíritu Nacional" el que mou el govern conservador del PP i els seus aliats a imposar una assignatura de "seguridad y defensa nacional" o a voler "españolizar a los niños catalanes". Des de l’aprovació de la LOMQE s'està intentant donar una visió de la història d'Espanya única i uniformitzadora. Ara es dediquen a analitzar els llibres d'història, com si només hi hagués un únic punt de vista de la història i una única manera d'explicar-la.

Catalunya és una nació i se n'ha de conèixer la trajectòria des de l'edat mitjana fins a l'1 d'octubre. No pot ser que fets d’actualitat com els esdevinguts l'1 d'octubre, que formen part de la historia d’un poble, no puguin ser tractats a les escoles i instituts. El militarisme i la violència no han aportat res de positiu a cap societat, i aquí tampoc

Atacar la política educativa que més consens ha generat en la societat catalana, el sistema d’immersió lingüística, aprovada i estructurada mitjançant una llei, pretén crear un problema on no n’hi ha. D’altra banda, l'escola catalana garanteix amb el sistema d'immersió lingüística que en acabar l'ensenyament obligatori tothom domini les dues llengües oficials. Aquest sistema ha fet possible que ningú que hagi estat escolaritzat a Catalunya en els darrers trenta anys quedi fora de cap conversa. Ans al contrari: el fet de saber més llengües sempre obre portes, mai en tanca.

La immersió garanteix la igualtat d'oportunitats. Dir que la casella del castellà garanteix els drets dels castellanoparlants és mentida. No som lliures de parlar el que volem. Només som lliures de parlar el que podem, i la immersió lingüística ha garantit que tothom sigui lliure de parlar el castellà o el català, perquè tothom coneix les dues llengües en acabar l'ensenyament obligatori.

L'ús de l'article 155 per introduir la casella del castellà a la preinscripció és una usurpació de les competències educatives de la Generalitat per part d'un partit que només ha obtingut 4 diputats dels 135 del Parlament de Catalunya. Només busca dividir el poble i generar un conflicte inexistent. Els partits polítics han de solucionar problemes, no pas generar-ne.

No ens fa por la seva repressió. No ens faran callar. Volem una escola que formi en els valors de la pau, la democràcia i el respecte. Mai més una dictadura. Per això vetllem i vetllarem per formar alumnes lliures i crítics, amb voluntat i opinió pròpia.

La manifestació del proper 17 de març és una aposta clara i decidida per la llibertat de l’escola, de l’ensenyament.

Signen:

USTEC·STEs, DINCAT, Docents per la República, ANC, SEPC, AFAEC, FOLC, PDD, FAPAES, Universitats per la República, Enllaçats per la Llengua, Crida per la Llibertat, CAL, Amicsprada UCE, Intersindical-CSC, Associació Amics de la Bressola-La Bressola, CIEMEN, Dones República.cat, Feministes per la Independència, Dones per la República, ServidorsCAT, ICEC, Artistes de la República, Associació Catalana pels Drets Civils, Assemblea Groga, Plataforma per la Llengua, , Acció Cultural del País Valencià, Col·lectiu Pere Quart , El Tempir, adic_ENS, adic_gencat, STEI, STEPV, IAC, Escola Valenciana, Comissió per la Dignitat.Poble que canta, Ateneu d’Acció Cultural - Girona, Sindicat d’Estudiants, SOM ESCOLA