Eleccions

L’Assemblea organitza una nit electoral a la seva seu per seguir els resultats de les votacions al Secretariat Nacional

El local de l’Assemblea Nacional Catalana, al carrer de la Marina, 315, serà seu electoral durant el procés que ha de donar sortida al Nou Secretariat de l’entitat. Els socis podran votar des de les 10 del matí fins a les 14 h del migdia, moment en què es tancaran les votacions presencials. De fet, des de dimecres està en marxa el vot telemàtic, que també s’allargarà fins dissabte a les 16 h.



A partir de les 17 h s’iniciarà el recompte. La seu de l’Assemblea, doncs, romandrà oberta perquè tots els mitjans que ho vulguin puguin seguir la jornada electoral des d’allà. Aproximadament, cap a les 21:00 h, la Junta Electoral farà una roda de premsa per informar de l’estat del recompte i per valorar la jornada electoral, i traslladar aquella informació de què es disposi en aquells moments. La roda de premsa serà oberta als mitjans de comunicació.



El vicepresident de l’Assemblea, Agustí Alcoberro, votarà a la seu Nacional de l’Assemblea, a les 12:30 h del migdia. A més, a partir de les 17 h, i per primer cop, s’oferirà la possibilitat que els candidats que ho vulguin puguin seguir també el recompte electoral des de la seu nacional.