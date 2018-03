Eleccions

L’ANC fa públics els resultats definitius de les eleccions al Secretariat Nacional

La Junta Electoral de l’ANC ha transmès els resultats definitius de les eleccions al Secretariat Nacional de l’entitat, que van tenir lloc durant la setmana passada. Un cop revisades totes les actes, s’han fet públics els resultats, que es poden consultar aquí No hi ha hagut cap alteració significativa: les persones que apareixien com a electes amb els resultats provisionals són les mateixes que amb els resultats definitius.Des de dimecres passat i fins dissabte, milers de socis van poder votar telemàticament; dissabte, ho van poder fer presencialment. El proper dissabte, dia 24, es constituirà el nou Secretariat a Sant Cugat, i els 77 nous membres del Secretariat escolliran els quatre càrrecs orgànics: presidència, vicepresidència, tresoreria i secretari.