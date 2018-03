Llibertat presos polítics

L’ANC es manifestarà a Berlín per la llibertat de Carles Puigdemont

Serà aquest diumenge a les 12 del migdia, a la Porta de Brandenburg de la capital alemanya. El lema de la manifestació serà “Per una solució política: llibertat presos polítics catalans”

Davant la detenció del president Carles Puigdemont per part de les autoritats alemanyes, l’ANC Berlín organitzarà una manifestació l’1 d’abril, a les 12 del migdia, a la Porta de Brandenburg de la capital alemanya. El lema de la manifestació serà “Per una solució política: llibertat presos polítics catalans”

L’ANC vol apel·lar per igual a ciutadans catalans residents a Alemanya com a ciutadans alemanys preocupats per la deriva autoritària d’Espanya i pel paper que el seu país pugui jugar en una possible solució negociada.

La manifestació tindrà lloc a l’indret més simbòlic de la capital alemanya, la Porta de Brandenburg, que va restar tancada entre 1961 i 1989 com a part de la zona d’exclusió militar del mur de Berlín. Avui dia és un dels escenaris més coneguts per a manifestacions a la capital.