L’ANC convoca una manifestació per exigir al nou Govern que desplegui la República.

L’Assemblea Nacional Catalana convoca la ciutadania el diumenge 11 de març, a les 17.00 h, a una manifestació multitudinària per exigir que el nou Govern obeeixi el mandat de l’1 d’octubre i posi en marxa la Llei de transitorietat i les institucions de la República. Mantenin la mateixa posició des del 31 d'octubre: cal restituir el Govern legítim i fer valdre la Declaració d'independència. Per això l’ANC considera que la renúncia de Carles Puigdemont a la investidura no era el que milers de catalans esperaven, i també deplora l’espectacle de les últimes setmanes entre els partits. Malgrat tot, l'ANC es mantindrà sempre fidel a tota accció política que faci avançar la República.



La manifestació de l’11 de març començarà al passeig de Colom a les 17.00 h i acabarà davant el Parc de la Ciutadella amb un acte polític on s’exigirà als representants polítics que compleixin allò que van prometre a les eleccions del 21 de desembre: recuperar el Govern legítim i desplegar la República.