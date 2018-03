Moviment veïnal

L'acord entre el Port i l'Ajuntament de Barcelona: "un mal negoci per a la ciutat"

L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona han convocat avui una roda de premsa per donar la seva valoració sobre el recent acord presentat pel Port i l'Ajuntament de Barcelona. Segons afirmen, aquest acord manca de legitimitat social i suposa un gir radical de l'Ajuntament en dues actuacions a les quals fins ara s’havia oposat públicament el consistori: la construcció de noves terminals de creuers de gran capacitat al moll Adossat i el canvi d'usos que obre la porta a què el museu Hermitatge es pugui instal·lar en un futur en ple front marítim barceloní.

Les organitzacions han recordat que el passat mes d'octubre tant l'Ajuntament de Barcelona com també el del Prat de Llobregat es van oposar a l'ampliació del moll Adossat del Port de Barcelona, on hi ha quatre terminals de creuers. S'insistia en la necessitat de reflexionar sobre el model de gestió dels creuers que arriben a la ciutat i que la decisió sobre la concessió d'una nova terminal com va sol·licitar MSC cruceros, s'hauria de prendre "conjuntament i no d'esquena a la ciutadania".

Pocs mesos després es presenta aquest acord que, segons les organitzacions, lluny de limitar el turisme de creuers incrementarà el nombre de creuers de gran eslora i amb ells, el nombre de creueristes i les emissions contaminants del port.

S'eliminen les 2 terminals obsoletes (N i S) del Moll de Barcelona a les que arriben només el 15% dels creuers amb eslores mitjanes de 145 metres, i es dóna llum verda a la construcció de 2 noves terminals (F i G) de gran capacitat al Moll Adossat. Segons afirmen, es tracta d'una renovació de les terminals per respondre a l'aposta del sector que és la d'incrementar les dimensions dels vaixells, com els que arriben actualment a les Terminals A, B, C i D d'aquest Moll, amb el 85% dels creuers i eslores mitjanes de 286m. Segons càlculs de les organitzacions, amb les 2 noves terminals i l'entrada en operació de la Terminal E (en construcció) sumarien 7 terminals de gran capacitat que l’any 2026 podrien arribar a rebre 4,4 milions de creueristes per any, un creixement del 67% respecte a l’any 2017. En l’escenari més conservador i prenent de referència el nombre creueristes de la terminal amb menys activitat (terminal C), l’any 2026 arribarien al Port de Barcelona 3,6M, un creixement del 37% respecte al 2017.

D'altra banda, l'acord obre la possibilitat que una nova mega-icona turística com el museu Hermitage s’instal·li en ple front marítim barceloní. Aquesta modificació urbanística dels usos de l’espai central de la marina era, casualment, l’única petició expressa que els promotors de l’Hermitage havien fet a l’Ajuntament. Per tot això les organitzacions han demanat que i s'obri una taula per un nou pacte social ciutat-port. Les organitzacions vam mostrar el seu rebuig a aquest projecte que inicialment havia rebut el suport del consistori.

Per tot això, les organitzacions han demanat que es revoqui aquest acord i s'obri una taula social per un nou pacte ciutat-port amb els objectius de reduir l'actual activitat creuerística insostenible, les emissions contaminants del port i que impedeixi la construcció del museu Hermitage.

Tanmateix han anunciat una pròxima mobilització de protesta el dia 7 d'abril amb motiu de l'arribada a Barcelona del Symponhy of the Seas, el nou creuer més gran del món que també serà rebut amb protestes en la seva primera escala a Palma el dia 8.