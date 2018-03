Parlament

L'abstenció de la CUP bloqueja la investidura de Jordi Turull

Dissabte a les 10h del matí se celebrarà el segon debat, en aquest cop Turull només amb una majoria simple podria ser elegit president. Ara bé, el jutge del Suprem, Pablo Llarena podria empresonar Turull avui i condicionaria la seva investidura.

Aquest dijous, el Parlament ha rebutjat la investidura de Jordi Turull, amb 65 vots en contra, 64 a favor i 4 abstencions de la CUP. Turull només ha obtingut el suport de JxCat i ERC, mentre que Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem i el PP hi han votat en contra, mentre que el 4 diputats de la CUP s'han abstingut.

Quatre abstencions a la investidura de Jordi Turull

"No podem condicionar la nostra acció política a l’acció de repressiva de l’Estat. Des del primer moment, vam dir que calia continuar l’embat amb un programa de govern per aquesta legislatura que fos valent i continués el mandat de l’1-O. En aquest sentit, i com la CUP ja va expressar en el seu consell polític del 3 de març, la proposta de programa de govern de JxCat i ERC no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials, que responguin als drets i necessitats de la classe treballadora i de la resta de classes populars.

En aquest sentit, considerem que l’estat espanyol vol condicionar l’acció política a través de la justícia, i això no ho podem permetre. Cal coordinar l’acció antirepressiva perquè ens faci més fortes políticament, però això no significa fer política a cop de citació del jutge Llarena. En aquest sentit, reiterem que la convocatòria de ple d’investidura va ser una decisió d’ERC i JxCat i que la CUP-CC no hi va participar"