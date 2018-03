Per la República

L'11 de març homenatjarà els qui se la van jugar l'1 d'octubre

Agustí Alcoberro: “Farem el que sempre hem fet, sortir al carrer a demanar als partits polítics que tirin endavant el projecte de l’Assemblea, que és la república catalana”

República Ara. Aquest és el missatge principal que l’Assemblea vol transmetre durant la gran concentració que es farà pel passeig de Colom diumenge, 11 de març, a la tarda. Aquest matí, la seu de l’ANC ha acollit la roda de premsa de presentació de la mobilització. Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea, i Francesc Cara, secretari de mobilització, n’han compartit els detalls.



La concentració anirà des de Drassanes fins a la Ciutadella, omplint tot el passeig de Colom. A la zona de Pla de Palau, on hi ha la Font del Geni Català, se situarà l’escenari, mirant cap a Montjuïc, i s’ubicarà també una pantalla en direcció Ciutadella perquè la gent que vingui d’aquella zona pugui seguir els parlaments. L’inici serà a les 17h. Es recomanarà als assistents que s’incorporin a la concentració des dels extrems i utilitzin les aprades de metro de Drassanes i Arc de Triomf, però no Jaume I ni Barceloneta, que, molt provablement, romandran tancades per motius de seguretat.



Canvi de xip irreversible



Agustí Alcoberro ha explicat que els motius principals de la concentració són de ratificació del compromís que es va defensar l’1 d’octubre i que es va tornar a guanyar el 21 de desembre, així com reivindicar la constitució del govern republicà. “Cal reivindicar aquest govern que avanci cap a la implementació de la república”. Segons el vicepresident de l’ANC, la ciutadania ha expressat de manera clara, després de l’1 d’octubre, un canvi de xip “irreversible”



Paral·lelament, Alcoberro ha volgut denunciar les constants “interferències” que des de l’àmbit de la justícia fan en l’acció parlamentària, i ho ha exemplificat en la sessió d’investidura de Jordi Sànchez, que a hores d’ara no sabem si podrà ser present a la sessió del proper dilluns. “Tot el procés polític està viciat sota la llosa del domini de la justícia i la policia”, ha indicat, motiu pel qual és necessari mobilitzar-se, també.



Veus anònimes per la República



L’acte que es durà a terme sobre l’escenari involucrarà persones de la societat civil, en molts casos cares desconegudes, que l’Assemblea qualifica com a “herois anònims” que, des de diversos sectors i àmbits, se l’han jugat en el procés des de la tardor fins ara i es troben, per aquest motiu, amb procediments oberts amb la justícia. L’objectiu és “donar protagonisme a la gent del carrer” i recordar els partits allò amb què estaven d’acord el 21 de desembre, segons ha explicat Cara, que era “construir una nova República”. “Farem el que sempre hem fet, sortir al carrer a demanar als partits polítics que tirin endavant el projecte de l’Assemblea, que és la república catalana”, ha conclòs.