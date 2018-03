Pensions

Jubilats per Mallorca se sum,a a les mobilitzacions dels pensionistes

Jubilats per Mallorca ha convocat a la manifestació de dissabte qui ve, dia 17 de març, en defensa del sistema públic de pensions i en contra de l'atac a que el sotmeten des de totes les instàncies de poder, espanyol i europeu, per a promoure els plans privats de pensions. HI ÉS CRIDAT TOTHOM, JOVES I VELLS, JA QUE L'ATAC CONTRA LES PENSIONS PÚBLIQUES AFECTA MÉS ELS QUI S'HAN DE JUBILAR ENCARA QUE NO ELS JUBILATS.

Com deia el títol d'una publicació de l'STEI de l'any 2003 (5 anys abans de rebentar la crisi), la globalització neoliberal és una fàbrica de misèria per a la majoria, i com ha dit fa poc el papa Francesc "hi ha un terrorisme de base, que emana del control global dels doblers damunt La Terra i que atempta contra tota la Humanitat". Són aquests poders que controlen els doblers i controlen els polítics que governen, els qui han provocat la crisi (ara són més rics que no ho eren abans), que segurament en preparen una altra per acabar de fe-se seu allò que encara no ho era, i que volen fer fracassar les pensions públiques per apoderar-se'n llavors.