III Edició del Concurs de microrelats

La CAL organitza, amb la col·laboració de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès , la tercera edició del Concurs de microrelats Ha passat un mes d’ençà que vam obrir el període de participació del concurs i ja hem arribat a l’equador del termini.Des de la CAL volem animar a tothom a aprofitar aquest últim mes per participar-hi. Els aspirants podran concursar en alguna d’aquestes dues categories:En l’edició d’enguany, les obres que es presentin en aquesta categoria han de girar entorn del lemaHi poden participar totes les persones majors d’edat que ho desitgin i els textos han de ser narracions amb una extensió màxima de 1.200 caràcters (espais inclosos i sense comptar els del títol).Hi poden participar totes les persones majors d’edat que ho desitgin i que formin part d’un grup Xerrem de la CAL. El relat ha de girar entorn del lema. En aquesta categoria els microrelats s’han de presentar en suport d’àudio i han de tenir una durada màxima de dos minuts. Les persones que optin als premis ho han de comunicar a la persona conductora del seu grup.Les persones que vulguin participar en el Concurs poden fer arribar les seves narracionsHi ha tres premis per a cada categoria. El primer premi de la categoria oberta consisteix en una inscripció gratuïta a un. En el cas de la, el primer premi serà un. Els autors dels relats que quedin en segona i tercera posició també rebran un lot de llibres.La informació sobre la forma de presentació de l’obra, les dades que cal incloure a la candidatura, l’anunci de les obres guanyadores i d’altres qüestions es poden consultar a les bases del Concurs de microrelats 2018 Si podeu fer difusió del concurs, estaríem molt agraïts. Podeu consultar les bases del Concurs de microrelats 2018 per a obtenir més informació.