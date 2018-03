Han assassinat na Marielle Franco, regidora brasilera

Una regidora de Rio de Janeiro, Brasil, ha mort a trets, mentre circulava pel centre de la seva ciutat dimecres 14 de març. Una valenta dona que lluitava pels drets humans, per defensar les dones negres i contra la intervenció militar a les faveles de la seva ciutat.

Era regidora del Partit Socialisme i Llibertat -PSOL, a l’oposició. Sabem que va ser la cinquena més votada a les eleccions del 2016, una dona jove, lluitadora, com tantes altres al gran continent d’Amèrica del Sud. O Centreamèrica, com na Berta Càceres, també assassinada per lluitar a Hondures, la seva terra, contra les grans empreses que agredeixen el territori i les persones.

Ho hem conegut per mitjans de comunicació digitals, com eldiario.es, que ens informa que na Marielle tenia 38 anys, sociòloga, procedia de les faveles de Maré, una de les àrees més violentes de Rio de Janeiro, era relatora de la Comissió del Concejo creada per fiscalitzar les operacions policials en el marc de la intervenció militar. La mataren un mes més tard que el president colpista, Michel Temer decretés la intervenció federal per combatre l’onada de violència que afecta l’estat brasiler des dels Jocs Olímpics del 2016.

No són notícies als grans mitjans de comunicació, ni als telenotícies, aquests assassinats. No arriben als mitjans europeus, si no és quan han estat víctimes de la violència per part de sicaris. Anys més tard es coneix el resultat de les investigacions, les condemnes als assassins, com ha passat recentment amb els de na Berta Càceres, en uns breus.

Dones lluitadores, feministes, que paguen amb la seva vida el compromís per transformar la societat on viuen.

L’assassinat de na Marielle Franco ens commou i ens indigna. Ens fa present que la lluita feminista, pels drets humans, per la igualtat, també és solidària amb totes aquelles persones que ploren la mort injusta de na Marielle, que l’estimaven, que lluitaven amb ella.

Sabem que a Rio de Janeiro, com a Hondures, Colòmbia, Xile, Mèxic, El Salvador, Argentina o... Moltes feministes continuaran la lluita de na Marielle, de na Berta, de tantes i tantes dones, seguiran el seu exemple amb més coratge i valentia per enfrontar-se als qui contracten sicaris per silenciar-les perquè no tenen altres arguments que la violència i les bales assassines.

Dones d’arreu del món hem viscut un 8 de març més massiu, més reivindicatiu. Els carrers de les ciutats s’han omplert de dones, amb ànims renovats, amb valentia. Amb molta càrrega de sororitat cap aquelles que pateixen una realitat tan dura com les dones negres a les faveles, que defensava na Marielle.

La lluita feminista s’ha fet present amb totes les seves cares. Amb alegria a les manifestacions perquè és una reivindicació pacífica.

Amb seriositat també, perquè som ben conscients de les condicions que pateixen tantes dones víctimes de violències, pel fet de ser dones, a més de pobres, negres...

Ja res serà igual. Aprendrem d’aquesta lluita, d’aquestes dones com na Berta, com na Marielle i transformarem la tristor, la indignació, la ràbia, amb més força i coratge, amb més sororitat, per continuar compromeses en la transformació d’aquesta societat.