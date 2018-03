lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú aposta per un front ampli després de la primera ronda de contactes amb altres forces de la ciutat

Fa setmanes que Guanyem Badalona en Comú està realitzant una primera ronda de contactes amb diferents forces polítiques i moviments socials de la ciutat, de la que n’ha donat compte a l’assemblea que ha realitzat aquest dissabte a l’escola Ventós Mir.

La seva assemblea considera necessària una candidatura que es presenti a les eleccions municipals de l’any vinent on s’uneixin les forces polítiques que conformen l’actual govern municipal, així com gent provinent dels moviments socials i gent encara no mobilitzada.

La formació municipalista aposta perquè aquesta candidatura àmplia tingui com a base programàtica la radicalitat democràtica, la justícia social i un procés constituent republicà des de la base per continuar el canvi iniciat a les passades eleccions municipals.

Són conscients, però, que aquesta nova candidatura de base àmplia s’haurà de construir sense imposar condicions, amb un programa i model de ciutat que estigui consensuat pel màxim de moviments i persones de la ciutat i el seu propi codi ètic. Atenent a això, des de Guanyem Badalona en Comú no es descarta que Dolors Sabater pugui liderar aquesta candidatura àmplia i unitària com a persona capaç de generar amplis consensos i que simbolitza la transformació viscuda a la ciutat des del 2015.