Repressió

Els treballadors de les institucions públiques denuncien de nou la "persecució política" que exerceix l'Estat

Com cada dillund i divendres, la majoria de treballadors de les instiucions públiques s'han concentrat davant del seu lloc de treball per manifestat el seu rebuig al 155.

Avui, abans d'acabar la mobilitzacions, s'ha llegit un manifest signat per l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) on denuncien de nou la "persecució política" de l'Estat així com un augment del "setge" judicial amb l'entrada a presó de polítics catalans divendres passat. Els treballadors públics han qualificat la situació de "vergonyosa" davant el que consideren una "injusta justícia espanyola" i han advertit que no es deixaran "sotmetre ni humiliar" per aquells que "empresonen les idees i la paraula".