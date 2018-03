Per la República

Elisenda Paluzie elegida presidenta de l'ANC

Nova etapa a l’Assemblea Nacional Catalana. Aquest matí, l’ANC ha constituït el seu nou Secretariat Nacional a Sant Cugat del Vallès. A les 10 h del matí, els nous secretaris sorgits de les eleccions i els secretaris sortints s’han reunit per cedir el relleu i començar així una nova etapa en el procés polític català i també de l’entitat, en un moment complex, especialment després dels nous empresonaments ahir de Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, i de l’exili de Marta Rovira.

El plenari d’avui ha servit no només per constituir el nou Secretariat, sinó també per escollir els quatre càrrecs orgànics de l’entitat: presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria.

Elisenda Paluzie, nova presidenta

El càrrec de presidència ha recaigut en Elisenda Paluzie qui, de fet, va ser la candidata més votada en el procés electoral. Avui, els secretaris nacionals han decidit per 71 vots a favor i només 2 en blanc que encapçali l’entitat els propers dos anys.

Elisenda Paluzie, que s’ha mostrat “molt contenta” d’encapçalar l’ANC, ha volgut tenir un record pels presos polítics, i ha expressat el “suport incondicional” de l’entitat amb tots ells, així com un reconeixement pel sacrifici personal de tots ells. Al mateix temps, ha demanat tenir “ben plena i preparada” la Caixa de Solidaritat, per tot allò que pugui venir.

La presidenta de l’entitat, de fet, s’ha referit a l’Estat espanyol com a “autoritari i venjatiu” que té com a objectiu “humiliar” i “venjar-se” perquè l’1-O el país va donar una lliçó exercint el dret d’autodeterminació fent un referèndum que es va guanyar. Per això, la nova presidenta de l’entitat creu que els presos polítics estan tancats per uns delictes “inventats” a partir de “relats faulats”, violant, d’aquesta manera, drets fonamentals. “Ja poden amenaçar, represaliar, escapçar-nos, que per cada persona que escapcin en sortirà una altra, perquè no tenim por” ha dit.

Ser més forts per finalitzar la tasca

Paluzie ha fet una lectura dels fets d’octubre, i ha afirmat que l’ANC pot ajudar a enfortir les febleses que van impedir desplegar la República llavors per, quan arribi una nova finestra d’oportunitat com la de l’endemà de l’1 d’octubre, ser més forts i haver treballat en dinàmiques que ajudin llavors a finalitzar la tasca.

Finalment, ha dit que cal recuperar els ànims per continuar aquesta tasca democràtica i pacífica per aconseguir la llibertat del país.

Vicepresidència, secretaria i tresoreria

Els altres càrrecs orgànics que s’han votat han estat el de vicepresidència, secretaria i tresoreria. En el cas del primer, ha recaigut en Pep Cruanyes, que ha rebut un total de 66 vots afirmatius i 7 en blanc.

Al seu torn, la secretaria ha recaigut en Montserrat Rossell. Finalment, el càrrec de tresoreria ha recaigut en Joaquim Arnau, representant territorial del Gironès, Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Selva.

Properament, s’aniran decidint les persones que ocuparan altres càrrecs dins de l’organigrama de l’entitat, com les comissions de treball.