El tramvia contra la Diagonal

Es torna a parlar molt d’acabar el tramvia de la Diagonal. En realitat estan buscant acabar amb la Diagonal utilitzant el tramvia contra la Diagonal.

Per part de l’equip que domina l’Ajuntament de Barcelona amb una minoria de regidors hi ha l’obsessió de convertir la ciutat en una capital de província espanyola, amb el seu tramvia, les seves bicicletes i els seus manters per tot arreu.

A més de convertir la Diagonal en un suburbi provincial, el tramvia serà una muralla entre Gràcia i l’Eixample. Estan mirant de trinxar la vida econòmica de la ciutat, que la voldrien letàrgica, provinciana i reverencialment sotmesa al justo derecho de conquista que és el fonament de l’actual Estat espanyol.

Durant el mandat de l’alcalde Hereu, es va fer una consulta que va donar un resultat majoritàriamet contrari a la nova agressió a la Diagonal. Ara, amb una consulta a 1.000 persones pretenen que hi ha una majoria favorable a liquidar la Diagonal.

Els qui voldríem que Barcelona prosperés econòmicament, que tingués metro de punta a punta de la Diagonal, que Barcelona fos la capital econòmica i política d’una Catalunya lliure i sobirana, hauríem d’aixecar la veu i denunciar aquesta operació tan tèrbola.

Perquè també cal tenir en compte que estan tramant pagar amb diners públics (200 milions d’euros) les obres del tramvia i cedir l’explotació al multimilionari mexicà Carlos Slim, que ja és l’amo de Trambaix i Trambesòs. Quant de marro hi ha aquí sota! Quant de marro!

Col·lectiu Pau Claris

Març 2018