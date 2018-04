«El PSOE del 2018, el que es manifesta al costat de grups ultres pels carrers de Barcelona, és així. I Iceta tindrà molta feina si vol fer creïble el capteniment aparent dels darrers dies…»

El PSOE i el casal incendiat

Ahir de matinada, l’extrema dreta va cremar l’Ateneu Popular de Sarrià. A dins, hi van aparéixer creus gammades i cèltiques i missatges pintats que no deixen cap dubte sobre quins en van ser els autors. Poques hores després, el secretari d’organització del PSOE José Luís Ábalos, va eixir a la televisió. No per a condemnar l’atac ni el feixisme, sinó per a apuntar els CDR. Va dir que calia actuar contra ells ‘amb tots els recursos i respostes de l’estat de dret’, que són ‘l’embrió de la kale borroka‘ i que van ser creats a Cuba, Veneçuela i Nicaragua. Ábalos no va dir ni una paraula de l’incendi de l’Ateneu Popular de Sarrià, però va insistir una vegada i una altra que cal atacar els CDR i va arribar a dir que ‘calia derrotar-los com es va derrotar ETA’. Frase que qualsevol socialista hauria de vigilar molt a l’hora de fer-la servir, perquè s’entén perfectament que inclou el terrorisme d’estat, les tortures, la il·legalització de partits i d’associacions, la modificació arbitrària de lleis, el tancament de diaris i tot de coses semblants.

José Luís Ábalos és la mà dreta de Pedro Sánchez, aquell home que una vegada va dir que, si guanyava, s’enfrontaria a Mariano Rajoy. El mateix que va anunciar el 2 d’octubre que demanaria una comissió d’investigació al congrés espanyol sobre la violència en el referèndum i que vint-i-sis dies després va sacralitzar el cop d’estat de Rajoy en aprovar el 155 amb ell i a les seues ordres.

José Luís Ábalos és valencià. Vull dir que és de València. De Torrent, per a ser exactes. Dins el PSPV és ben conegut per la seua animadversió total cap a Ximo Puig i pel seu espanyolisme, posició que el portava a defensar un pacte amb Ciutadans al govern valencià, que per sort no va poder ser només perquè no sumaven. També va ser ell l’entusiasta més gran del pacte que Pedro Sánchez va signar amb els d’Albert Rivera el 2016. A Compromís encara recorden estupefactes les gestions que va fer intentant que els nacionalistes valencians se sumassen a aquella xarlotada parlamentària que els grups d’esquerra van impedir que prosperàs. Recentment, ha maniobrat per treure Puig de la presidència de la Generalitat en promocionar un altre candidat a la direcció del partit, Rafa García, que no va poder guanyar les eleccions a la secretaria general del PSPV, malgrat que va comptar amb tota l’adhesió de l’aparell de Madrid.

El personatge, en conseqüència, no dóna per més i és això. Ahir, però, va perdre una bona oportunitat. Podia haver condemnat l’atac nazi a l’Ateneu Popular de Sarrià, que és un atac cert i incontrastable, fins i tot alhora que mantenia la seua pintoresca opinió sobre els CDR. Però ni un mot. El PSOE del 2018, el que es manifesta al costat de grups ultres pels carrers de Barcelona, és així. I Iceta tindrà molta feina si vol fer creïble el capteniment aparent dels darrers dies…

PS: Comparar els CDR amb la kale borroka és una manipulació impossible de sostenir per més que Ábalos faça ús de la ignorància proverbial promoguda pels mitjans espanyols. És ben conegut que els Comités de Defensa de la República són formats per gent de totes les edats, condicions i ideologia política, i que van nàixer per defensar pacíficament les escoles durant el primer d’octubre, precisament contra la violència, aquesta sí que ben acreditada i demostrada, de l’estat.