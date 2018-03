El moment de la revolta

Dimecres 21, fa tres mesos de les eleccions del 21D; dijous 22, intent fallit d’elecció del president autonòmic per superar el 155; divendres 23, empresonament i exili de diputats i membres del govern legítim de la República; dissabte 24, renúncia del president Torrent a continuar el ple del Parlament i poder proclamar president Josep Turull, i diumenge 25, detenció del president legítim de la República, Carles Puigdemont, a Alemanya. Els esdeveniments es produeixen vertiginosament, però la resposta ciutadana està, com sempre, a l’alçada i és contundent. Ha començat la revolta definitiva cap a la República?

De sobte la gent ja no es pregunta què ha de fer, sinó que fa. La sentència del jutge Llarena, que de manera impune i dictatorial, i situant-se per damunt dels valors més elementals de la democràcia, ha dictat presó sense fiança per al candidat a la presidència Jordi Turull, els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rulls, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, sumada a la reactivació de l’ordre europea de detenció dels polítics exiliats, ha de provocar el posicionament europeu sobre la defensa de la democràcia i de la llibertat de pensament i d’expressió.

La lluita per la independència de Catalunya no ha estat un fenomen exclusiu dels darrers anys, però sí que és cert que la majoria de la població es mantenia en la comoditat, després de la repressió de la dictadura del general Franco, que li donava l’estatus autonomista i a la submissió de la constitució del Reino de España, hereva del franquisme. Així, no va ser fins a la sentencia del 28 de juny del 2010 del Tribunal Constitucional, que es produí, segons el catedràtic Javier Pérez Royo, un vertader “cop d’estat contra la voluntat conformista i ratificada en referèndum”, amb la retallada d’aquell estatut autonomista que la majoria de ciutadans acceptava. Les primeres conseqüències ja es van visualitzar el 10 de juliol d’aquell mateix any amb la manifestació convocada sota el lema “Som una nació, nosaltres decidim” que, passat el temps, s’ha considerat com un dels primers passos cap a la presa de consciència que l’etapa autonomista s’havia acabat i que la defensa de Catalunya passava per un nou model polític en què les decisions sobre el futur les havia de prendre el poble.

Un altre cop, el jutge Llarena ha tornat a evidenciar que per les vies d’acatar i subordinar-nos al model judicial del Reino de España no hi ha sortida per defensar els drets polítics i socials del poble català. Ja podem proclamar i denunciar que el Tribunal Suprem Espanyol i el jutge Llarena actuen parcialment, els és ben igual. Les actuacions del jutge Llarena i del Tribunal Suprem Espanyol han buscat sempre la humiliació de les decisions democràtiques dels ciutadans i de les institucions catalanes, que s’han manifestat per diferents vies: impedint la llibertat dels presos polítics catalans, impossibilitant la presència al Parlament en els debats d’investidura de Carles Puigdemont, de Jordi Sànchez i, aquet passat divendres, de Josep Turull. Fins i tot es parla de prevaricació, però ni en la societat ni en la política espanyola ningú no mou ni un dit, se’n riuen i s’ho passen pel folre.

Tots aquests mesos d’imposició del 155, han obert una etapa molt trista de batusses dialèctiques que han evidenciat que els plantejaments de Junts per Catalunya, PdeCAT, ERC i la CUP són oposats. El més curiós és que l’argument d’eixamplar la base independentista que proclama ERC, seguida pels sectors més conservadors del PdeCAT i alguna entitat civil, es podria interpretar com a incoherent, perquè és equivalent a admetre que la participació en el referèndum no té validesa i que la proclamació de la República va ser un engany. La base, crec, l’eixamplarem quan apliquem els valors socials republicans.

La confusió per la falta d’unitat ens ha allunyant, en alguns moments, de la lluita que aquests últims 8 anys ens ha dut a fer el gran avenç que hem viscut. Els ciutadans, participatius en les mobilitzacions socials, en el referèndum o en les eleccions, sempre han actuat fidelment en la defensa de la dignitat democràtica.

No cal esperar més, no crec en els miracles, sinó en els plantejaments unitaris i socialment justos i republicans. Res no està per damunt de la defensa d’aquests valors republicans, i molt menys les disputes partidistes, perquè no necessitem lideratges únics, sinó unitat.

Aquesta tarda la ciutadania ha tornat sortir al carrer, no vol renunciar a la defensa de la República. La ciutadania ja s’ha cansat i ha passat a les accions contundents i pacífiques, al marge del parlamentarisme institucional autonòmic. Després dels empresonaments, ara la justícia monàrquica espanyola vol completar la seva revenja amb la possible detenció dels polítics exiliats. En quest moment ja tenen retingut, a Alemanya, Carles Puigdemont. Què farem, ara? De moment hem tornat a prendre els carrers i, després d’uns dies de desesperança, sembla que s’inicia una nova etapa de difícil predicció però que, si som capaços de mantenir el pols, ens pot portar a l’alliberament definitiu. Som-hi!