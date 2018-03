Simbologia feixista

El Govern Balear sancionará l'enaltiment franquista amb multes i retirarà els monuments feixistes

EL Parlament va aprovar aquest dimarts la llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de Balears. Amb aquest llei s'estableix que en el termini d'un any s'ha d'enllestir un cens d'elements franquistes per procedir a la seva retirada o eliminació.

El digital Publico.es ho recull en una notícia, en què destaca que la nova llei recull un règim sancionador per accions o omissions que suposin l'incompliment de les obligacions establertes a la llei, i que preveu sancions d'entre 200 i 150.000 per qui la incompleixi. Com a exemple, es plantegen sancions "de fins a 10.000 euros per l'enaltiment o exhibició de símbols franquistes."

En aquest sentit, també s'hi recull que segons l'article 26 d'aquesta llei el Govern Balear "no subvencionarà, bonificarà ni prestarà ajudes públiques a qui haguessin estat sancionats, així tampoc no oferirà ajudes que tinguin per objectiu atentar o tolerar pràctiques contràries a la normativa."