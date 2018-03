El govern a l’exili obre una web de micromecenatge per ajudar a finançar la seva defensa jurídica

El govern a l’exili obre una web de micromecenatge per ajudar a finançar la seva defensa jurídica (Imatge: defensaexili,org)

Després de l'èxit de la campanya de micromecenatge de Clara Pontsatí (ha recollit 214.000 lliures en 24 hores) el govern a l’exili ha obret una web de micromecenatge per ajudar a finançar la seva defensa jurídica.

Al nou web defensaexili.org s'informa als usuaris amb el següent text: "Davant la repressió exercida per part de l'Estat espanyol, obrim una via de suport a les necessitats puntuals de defensa jurídica, seguretat i suport logístic al 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó, així com la resta de persones i professionals exiliats que ho necessitin.

Aquesta web ha estat dissenyada per a protegir les persones donants i compleix la llei de protecció de dades. Indicant-ho al formulari, rebreu informació de les despeses cobertes.".

Des del compte oficial de twitter de Carles Puigdemont (que gestiona gent propera a ell mentre estigui empresonat) s'ha fet publicitat del nou web amb el següent tweet "Hem obert aquest web per recollir fons per a la defensa legal del @catalan_gov a l'exili. Podeu confiar-hi. Feu-ne difusió i aporteu-hi la quantitat que pugueu. Gràcies!".