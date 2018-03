El crac del 23

Ahir es va sentir un cruixit, va recórrer des del Pirineu fins a Gibraltar. Ahir, sí, ahir, es va trencar Espanya.

Com quan veus partir-se una planxa de gel als documentals, ahir aquest grrcrak grack grack es va sentir. I després es va quedar tot en silenci. Com quan hi ha neu, que absorbeix el soroll i la sensació és com d'un buit ple... rara.

Ahir Espanya es va quedar sense Estat de Dret. Crac.

I la democràcia es va quedar en pilotes. Patam.

Han tensat tant la corda aquests que es pensen que Espanya és seva, que al final se'ls ha vist el llautó. Ahir, directores de diaris espanyols, tuitaires, vianants dels carrers de Madrid, veïns, cosins, amics... van dir "no en el meu nom".

A Catalunya segurament no se'n van adonar. Perquè estaven en xoc veient com el jutge Llarena destrossava el Dret i ficava a la presó polítics que eren acusats de fer política. Però a Espanya també va arribar el xoc.

Ho explica molt bé el meu col·lega Iu Forn. Llegeixin-li. El fustració d'ahir és per desgràcia un pas més, i encara que no ho sembli, una evidència que li dóna la raó als republicans i també als independentistes. O potser pensàveu que ens donarien una República demanant-la si us plau?

Ara és més senzill explicar al poble espanyol que això era precisament el que el poble català sobiranista, el poble basc sobiranista, valencià, vénen dient des de fa temps. I per aquesta manera d'administrar justícia, per aquest enorme dèficit democràtic, per aquesta manera de mentir dels mitjans de comunicació, ells volen marxar. No m'estranya. D'aquesta Espanya jo també m'independitzo.

Per cert: que la dreta hereva del règim colpista de Franco faci això em sembla esperable, encara que jo també estigui en xoc i em dolgui. Però que el PSOE i Podemos s'empassin això i no estiguin pilotant manifestacions massives en mostra de repulsa envers aquest govern i de suport cap al poble català, és esquinçador.

Em va semblar veure'ls ahir caure per l'interior de l'abisme que es va obrir quan Espanya va fer crac.