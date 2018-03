Simbologia franquista

El CDR Blanes en contra de la restitució del nom franquista de la Plaça de la República de Blanes

El CDR de Blanes, assabentat del fet que l’actual plaça d’Espanya porta aquest nom per la voluntat del règim franquista d’ençà de l’any 1939, vol expressar el seu rebuig a aquesta denominació i demana que el nom Plaça d’Espanya sigui canviat pel de Plaça de la República.

Argumenten aquesta demanda en un argument principal de caràcter històric. Tal com demostra l’article Canvi de nom de carrers i places de Blanes 1900-1975, de Josep Freixa, publicat al número 5 de la revista Blanda de l’Arxiu Municipal de Blanes, el nom de la plaça que es troba al començament del carrer Ample i al capdavall del Passeig de Dintre ha anat canviant durant els anys.

Segons diu l’article, a partir del trasllat l’any 1914 del mercat del carrer Ample a aquest indret, que aleshores era la part final del passeig de Dintre, la gent començà a anomenar aquella plaça com Plaça del Mercat. Aquesta denominació, emperò, no era oficial. L’any 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, l’Ajuntament decidí de posar com a nom de la plaça 13 de septiembre, perquè el 13 de setembre de 1923 fou el dia en què el general Primo de Rivera va prendre el control del govern espanyol. Anys després, ja declarada la República, el ple municipal del 30 d’abril de 1931 acordà de canviar el nom de la plaça i anomenar-la Plaça de la República. Aquesta designació s’allargà fins el 20 d’abril de l’any 1939 quan, després de l’entrada de les tropes franquistes a Blanes, una Comisión Gestora Provisional va prendre la decisió de posar a la plaça el nom de Plaza de España.

Des del CDR de Blanes es considera que, de la mateixa manera que es van retirar tots els noms franquistes de diversos carrers i places de Blanes, l’actual Plaça d’Espanya no ha de ser una excepció i ha de recuperar el nom de Plaça de la República. I pensem que ha de ser així perquè creiem que cal honorar la memòria històrica antifranquista i perquè Plaça de la República és el nom triat per un ajuntament democràtic que va ser deposat per un règim dictatorial.

D’altra banda, demana que el nom de Plaça de la República honori també la proclamació de la República Catalana que el passat 27 d’octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va portar a terme com a conseqüència del resultat del referèndum d’autodeterminació de Catalunya realitzat l’1 d’octubre de 2017 i ratificat en les mobilitzacions de la jornada del 3 d’octubre.