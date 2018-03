El BEA celebra el su congrès i els 34 anys d'història

El passat cap de setmana, del 23 al 25 de març, una cinquantena de militants del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) han celebrat el seu Congrés Nacional a l’Alberg “Les Alcusses” de Moixent, a la Costera. Durant aquestes jornades s’han revisat, debatut i aprovat les tres ponències que regulen aquesta organització: l’estratègica, la ideològica i l’organitzativa.

El sindicat d’estudiants ha organitzat les jornades amb una doble finalitat: convivència i debat. Durant els tres dies s’han celebrat dinàmiques i formacions d’aprenentatge i coneixença, espais de discussió sobre els posicionaments ideològics i, fins i tot, un recital de poesia en homenatge a l’antic militant Manel Marí, que va morir el passat mes de gener. Els debats han marcat posicionaments ideològics emmarcats en la defensa d’una educació pública, democràtica, feminista, inclusiva, valenciana i sostenible; entre d’altres: el transfeminisme de classe, l’antifeixisme, el nacionalisme, l’internacionalisme, el socialisme o l’anticapitalisme. A més a més, s’ha fet pal·lesa la col·laboració estratègica amb organitzacions com el Tirant Lo Blanc, ACPV, STEPV o Escola Valenciana. Així com també s’ha renovat parcialment la seua Comissió Permanent, acuradament paritària i apostant per l’estratègia política al carrer i a les institucions universitàries.

És important també la decisió favorable d’aquesta Assemblea General per a la presentació de candidatures a les eleccions a representants d’estudiants del Claustre de la Universitat Miguel Hernández, que se celebraran el proper 24 d’abril. El conclave s’ha emmarcat en la celebració d’una fita important: l’aniversari dels 34 anys del BEA. El Bloc d’Estudiants Agermanats va nàixer l’any 1984 a la Universitat de València com el sindicat d’estudiants que lluitaria per una universitat pública, valenciana i democràtica. Després de més de tres dècades d’història, aquest col·lectiu s’ha convertit en una peça clau de la participació estudiantil i del patrimoni universitari.