Defensa anuncia un absurd i innecessari de l'augment de la despesa militar de 10.805 milions que solament beneficia al negoci armamentista

L'excusa d'un ni vinculant ni obligat compromís polític dels membres de l'OTAN en la cimera de Gal·les de 2014 d'aconseguir el 2% del PIB en despesa militar l'any 2024, és utilitzada ara per la Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal per anunciar un nou cicle inversor en armes, concretat en set programes especials d'armaments (PEA) amb un cost inicial de 10.805 milions. Aquestes noves armes, algunes d'elles ja anunciades, són els blindats 8x8 Piraña, la fragata F-110, 4 drons Reaper, helicòpters NH-90 i Chinook. Als quals ara s'afegeixen: avions d'entrenament, avions de reabastiment en l'aire i la modernització de sistemes de comandament i control aeri. Uns nous sistemes d'armes que venen a engrossir els ja de per si costosos PEA, alguns d'ells encara en construcció i que han representat un cost per a l'erari públic espanyol de 34.240 milions d'euros, i dels quals encara es deuen segons el Secretari de Defensa la xifra de 21.351 milions.

Aconseguir el 2% del PIB en despesa militar representaria per a Espanya, considerant solament la despesa del Ministeri de Defensa de 2017 (8.776,5 M€, un 0,75% del PIB), i no la resta de despeses militars repartides per altres Ministeris, destinar 23.403 milions al Ministeri de Defensa. Això sense explicar el creixement anual del PIB que en 2024 podria situar la despesa militar en no menys de 25.000 milions.

És realment sorprenent que el govern espanyol es llanci a tan increïble augment de la despesa pública per a la compra d'armament, quan per contra s'ha retallat la despesa en sanitat, educació, infraestructures, cultura; s'afirma que no hi ha recursos per augmentar les pensions, no hi ha un pla per habitatges socials o es manté un atur estructural del 16%.

Si el Govern de Mariano Rajoy decideix augmentar la despesa militar en prop de 17.000 milions d'euros els propers anys és per decisió pròpia, els Estats de l'OTAN són lliures per decidir la seva despesa militar i el nivell de la seva participació en l'Aliança Atlàntica. L'anunci de Cospedal prioritza una vegada més els beneficis econòmics d'uns pocs fabricadors d'armes i suposa un clar perjudici de l'interès general.

Centre Delàs d'Estudis per la Pau