Participació veïnal

Consulta Popular a Mieres per aprovar els pressupostos

Aquest dissabte, l'Ajuntament de Mieres (Garrotxa) farà una popular per aprovar els pressupostos participatius del 2018. La consulta es durà a terme al Dispensari mèdic des de les nou del matí i fins a les vuit del vespre, per bé que també es podrà votar per correu o a la seu de l'Ajuntament en horari d'oficina del 3 al 6 d'abril.

Entres les opcions a triar, que no poden superar els 20.000 €, hi ha des de posar un banc de fusta a la font de Can Salavia, fins a instal·lar un rocòdrom al pavelló poliesportiu o activitats d'aventura per als joves.

La CUP governa a l'Ajuntament amb majoria absoluta