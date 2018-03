Solidaritat

Concerts a Catalunya Nord en solidaritat amb els presos polítics

El Col·lectiu Angelets de la Terra de músics de Catalunya Nord per la llengua, en nom de la solidaritat entre Catalans, del respecte dels drets fonamentals, de la llibertat d’expressió i d’opinió, denuncia la situació que estan patint els Catalans al Sud dels Pirineus. Amb aquests concerts, el col·lectiu vol parlar dels presos polítics, dels exiliats i de tots aquells que pateixen la persecució de la justícia espanyola per haver defensat la creació d’una República catalana independent, amb paperetes de vot davant dels cops de porres i del terrorisme d’Estat. Jordi Cuixart, president d'Òmnium, Jordi Sánchez, president de l'ANC, Joaquim Forn, ministre de l'interior i Oriol Junqueras, primer ministre, són ciutadans catalans empresonats per liderar una campanya política, d'idees i d'opinions contra un govern espanyol manipulador i violent. Encara mantinguts en detenció preventiva des de fa mesos, sense cap justificació legalment admissible, són, per definició, presoners polítics.

El col·lectiu fa un crit d’alerta davant l’impacte que tot això pot tenir sobre la societat europea actual i futura i no dubta en desfer aquest mite d’una Espanya democràtica que enforteix el poble català en la necessitat de canviar el model polític al que està sotmès. L'objectiu del Col·lectiu Angelets de la Terra és exigir una consciència col·lectiva del risc de renovar les errades del passat, permetent un estat d'excepció. El populisme s'està estenent a tot arreu d'Europa i la UE mostra una regressió molt important alineant-se amb la Constitució espanyola que ha conservat el llegat franquista. Espanya és el mirall d'una Europa que veu desenvolupar-se democràcies autoritàries.

A través d'aquest cicle de concerts de solidaritat organitzats amb la participació activa de 4 municipis, diverses associacions i un centenars d’artistes, el col·lectiu vol convidar la població i els seus representants a sol·licitar l'alliberament dels presos polítics; la cessació dels processos judicials contra activistes, artistes, professors i polítics catalans; el respecte del vot de la població catalana en l'elecció del 21 de desembre, que marcaria el final de l'aplicació de l'article 155 que ha eliminat il·legalment l'autonomia catalana.

ls ciutadans sud-catalans es troben sols. Tots estan sota vigilància i estan a l'espera que hi hagi a Europa una part de la població que les ajudi a defensar la democràcia i que no et limiti a contemplar aquestes hores que ara vénen. Els músics de la Catalunya Nord baixen al carrer i participen. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Els Angelets de la Terra han fet seves aquestes paraules d’en Vicent Andrés Estellés. Són convençuts que iniciatives com aquests quatre concerts poden tornar a crear els lligams històrics entre els Catalans del Nord i del Sud per tornar a ser aquest poble.

El cicle comença el diumenge u d’abril, a les 8, en el poble d’Alenyà, a prop de Perpinyà amb el grup d’ska occità i català Goulamas'k, els rumeros catalans de Buenasuerte, la Montse Castellà de les Terres de l’Ebre, en Dídac Rocher del Barcelonés, la Gaëlle Balat ex corista de Blues de Picolat, Delphine Bassols, José de los Rios, Jean-Baptiste Sparr Trescases, Elise Mateu i Nayah que va representar França a l’Eurovisió.

Aquí podeu descarregar i escoltar unes cançons dels grups del Col.lectiu Angelets de la Terra