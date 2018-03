Llibertat presos polítics

Concentracions al País Valencià i les Illes en solidaritat amb Catalunya

A València, aquesta vesprada més d'un miler de persones es concentren davant la delegació del govern espanyol amb crits de Llibertat Presos Polítics. Han estat presents entitats com Plataforma pel Dret a Decidir, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana o Societat Coral El Micalet. També s'han concentrat davant la seu de la delegació del govern espanyol representants dels col·lectius Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, entre altres organitzacions de l'esquerra independentista, sota el lema 'Cremem la injustícia. Desobeïm l'Estat'.

Segons recull La Veu, wl portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir, Antoni Infante, ha explicat que la concentració s'havia convocat de manera espontània després de la detenció diumenge de Puigdemont a la frontera alemanya. Infante ha assenyalat que, amb l'acte, els assistents han volgut "defensar la llibertat i la democràcia" així com traslladar al govern espanyol que "els problemes polítics només poden tindre solució a escala política".

També, n'hi han hagut concentracions a Xàtiva centenars de persones davant de l'Ajuntament i Vila-real. ambé s'han convocat actes per la llibertat dels presos polítics mentre que a Dénia, a Elx i a Alacant seran aquest dimarts. A Castelló de la Plana la concentració es va celebrar dissabte passat.

A les Illes

A Palma, centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns davant la seu de la Delegació del Govern espanyol per reclamar la llibertat dels presos polítics i denunciar la repressió política per part de l'Estat espanyol. També no han hagut a Maó, Manacor i Campanet.