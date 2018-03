8M

Centenars de periodistes catalanes se sumen a la vaga feminista

Diversos centenars de periodistes catalanes convoquen per aquest dijous al migdia, 8 de març, a la lectura del manifest #Lesperiodsitesfemvaga per sumar-se a la reivindicació col·lectiva feminista de forma sectorial. De la iniciativa espanyola #Lasperiodistasparamos n’ha sorgit la rèplica catalana i ja són més de 400 les periodistes que han preparat una doble mobilització per aquest dijous: d’una banda, a les 12 del migdia als Jardins Montserrat Roig de Barcelona hi haurà la lectura del manifest i una petita performance reivindicativa. Per l’altra, la crida que també fan a la resta de professionals del sector és la de trobar-se a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Gràcia per baixar en bloc a la manifestació central que començarà a dos quarts de set a la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Diagonal.

L’acte del migdia constarà de dues parts. La primera mitja hora anirà destinada a preparar el material per a la manifestació de la tarda. La segona, que començarà puntual a les 12.30 h, constarà de la lectura del manifest amb representants de diferents sectors de la professió (ràdio, premsa, televisió, digitals, gabinets de premsa, freelance, agències i fotoperiodisme) acompanyada d’una performance i la lectura del text ‘Som una ganga’ de Montserrat Roig per part de la seva germana, Carmina Roig, també periodista.

El manifest #Lasperiodistasparamos ja compta amb més de 6.000 firmes (una xifra que no para de créixer i que s’actualitza dues vegades cada dia).