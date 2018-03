8M

Capgirem Vic modifica el text sobre la diada feminista que s’ha llegit al ple de Vic

Capgirem Vic ha decidit desobeir l’equip de govern durant la lectura del manifest sobre el 8-M que s’ha fet al ple de l’Ajuntament de Vic d’avui dimecres. En concret, ha modificat conscientment el contingut d’un paràgraf que posava en valor l’aturada de dues hores promoguda per CCOO i UGT en la jornada de lluita feminista de demà 8 de Març.

L’equip de govern va proposar la lectura conjunta d’un manifest entre totes les regidores del consistori al moment de començar el ple. L’assemblea de Capgirem Vic va considerar que el text era tendenciós, en fer esment bàsicament de l’aturada de dues hores promoguda pels sindicats majoritaris, i no fer cap referència a la vaga general de 24 hores impulsada des del moviment feminista i els sindicats de base. La resta de manifest també es va considerar molt suau en el context actual de lluita feminista davant la discriminació constant i violència vers les dones que exerceixen el capitalisme i el patriarcat.

Per això des de Capgirem Vic es va demanar que les dues regidores de la formació no llegissin el text proposat per l’equip de govern sinó el manifest de Vaga Feminista promogut des del moviment feminista. La resposta de l’equip de govern va ser que no, que no hi havia temps de llegir dos manifestos.

Davant aquesta desconsideració, Capgirem Vic va decidir optar per la desobediència i, per això, quan en el ple d’avui li ha correspost la lectura del paràgraf que preciament posava en valor l’aturada de dues hores promoguda per CCOO i UGT s’ha optat per llegir un text alternatiu. Els dos textos en qüestió són els següents:

TEXT PROPOSAT PER L’EQUIP DE GOVERN

Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials i el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris que han convocat "aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el consum i l'educació.

TEXT QUE FINALMENT HA LLEGIT CAPGIREM VIC

Aquest any, a més a més, també té lloc una vaga general feminista, convocada pels col·lectius feministes i els sindicats de base, i a la qual donen suport organitzacions i entitats diverses per denunciar la desigualtat, la precarietat i les violències vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l’ocupació, el consum, l’educació i les cures.