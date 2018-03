Vaga General 8N

Arxivada provisionalment la causa contra més de mig centenar persones de l'Anoia per tallar l'A-2 durant el 8N

S'argumenta que podrien haver comès una infracció administrativa "però en cap cas penal"

El jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada ha arxivat provisionalment la causa contra les cinquanta-una persones investigades per haver participat en els talls de trànsit a l'autovia A-2 a l'altura d'Òdena (Anoia) durant la vaga del 8 de novembre.

Després de la declaració dels darrers dies, el jutge argumenta que podrien haver comès una infracció administrativa "però en cap cas penal".

Cal recordar que els investigats estaven acusats d'un presumpte delicte de desordres públics. Sobre aquesta acusació, el magistrat A més, el magistrat assegura que el delicte de desordres públics "exigeix violència" i després de practicar diverses actuacions "no s'ha acreditat" que n'hi hagués. També diu que "la identificació dels participants és tan vaga que és pràcticament impossible atribuir cap fet a cap dels identificats, sigui perquè no eren allà, sigui perquè, encara que hi fossin, canvia poc la narració general".