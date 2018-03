#FeixismeMaiMés

Alcoi celebra el dia contra el Racisme i la Xenofòbia amb una trobada Intercultural

"Concretament al nostre territori, en els darrers anys portem vivint una successió d’alarmants casos d’impunitat per part de l’extrema dreta"

Aquest dissabte, el parc de l'Uixola d'Alcoi (Alcoià) acollirà una trobada Intercultural, on col·lectius i veïns de diferents cultures aportaran el seu granet de sorra en la multiculturalitat alcoiana. Danses, música, menjar, i tallers de decoració són algunes de les activitats proposades per a tota la jornada. La diada està impulsada per la Crida Contra el Racisme Alcoia-Comtat que se suma així a la convocatoria Internacional front el Feixisme i el Racisme.

Des de les 10h fins que s'apague el sol hi ha previs tot un programa facrcit d'activitats per a que tant persones adultes com xiquets i xiquetes puguin compartir una jornada d'aprenentatge mutu sobre les diferents propostes culturals d'Ecuador-Bolivia, Romania, el Sàhara, Marroc, Andalusia...

A més a més, es podrà gaudir d'un taller d'artesania tradicional valenciana i de decoració d'ous de pasqua amb cera, una tècnica tradicional romanesa; Un concurs de fotografia amb el hashtag: #17M a les xarxes socials; Taules divulgatives sobre els projectes culturals en marxa a la ciutat d'Alcoi i també una *jayma amb menjar i dolços per a tothom.

Adhesió de Crida Contra el Racisme País Valencià a la convocatòria internacional del pròxim #17M:

UNIM-NOS CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME!

Gran Bretanya, França, Alemanya, Polònia, Àustria, Hongria, Grècia... i Itàlia després de l’enorme rèdit electoral de les diferents marques feixistes, són a dia de hui països amb una alarmant presència feixista als diferents àmbits de la vida social i institucional.

L’estat espanyol no és cap excepció. Si bé és cert que fins al moment no existeix una marca electoral sòlida, l’extrema dreta i en concret la seua corrent nacional populista està aconseguint preocupants majories socials a diferents ciutats de l’estat (Màlaga, Granada, Jaén, Madrid, Múrcia...) Concretament al nostre territori, en els darrers anys portem vivint una successió d’alarmants casos d’impunitat per part de l’extrema dreta que res ens fa preveure un futur diferent que a la resta de països europeus esmentats: les concessions continuades de permisos per part de Subdelegació a l’organització neonazi Lo Nuestro per fer arreplegades de menjar racistes a diferents municipis del PV i Múrcia, el proselitisme neonazi en la seua versió més clàssica mitjançant pintades i pegades de cartells a la comarca del Baix Segura per organitzacions com la Falange, agressions a plena llum com les ocorregudes al 9 d’octubre per part de feixistes vinculats als Yomus o l’assetjament per part d’Espanya 2000 a la Vicepresidenta Mónica Oltra quan estava a la seua casa particular són sols alguns dels molts exemples que estem vivint.

El pròxim dia 17 de març diguem prou. Des de fa molts anys, se celebren protestes unitàries amb motiu de la jornada internacional contra el racisme i el feixisme a cada vegada més ciutats arreu del món. Aquest 17 de març es preveuen mobilitzacions a ciutats com: Amsterdam; Atenes; Barcelona; Berlín; Cardiff; Copenhaguen; Dublín; Glasgow; Istanbul; Londres; Melbourne; Nicòsia; París; Praga; Tessalònica; Varsòvia; Viena; Zürich i com no podria ser d’altra forma, també al nostre País Valencià des de Crida Contra el Racisme secundarem la convocatòria a les comarques del Baix Segura i l’Alcoià-Comtat.

És l’hora de construir un moviment contra el feixisme i el racisme ampli i unitari al País Valencià. Necessitem una gran mobilització popular, capaç de connectar amb el moviment veïnal i sindical, amb el fort teixit associatiu i institucions del nostre territori, per convocar àmplies protestes i actes populars, i també per difondre massivament els arguments contra el feixisme i el racisme, arreu de les nostres comarques.

Hem de fer valer el fet que som majoria la gent que rebutgem els feixistes i les seues idees.

