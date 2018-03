Per la República

Acte a París "Somniar en una República. Són bojos aquests catalans!" amb Sergi López i Quim Arrufat

El Comitè de Defensa de la República (CDR París), en col·laboració amb l’ANC França, la CUP Exterior i el Collectif de solidarité avec le peuple catalan, organitza l’acte “Rêver d’une République. Ils sont fous ces catalans!” (Somniar en una República. Són bojos aquests catalans!), una conversa que protagonitzaran l’actor Sergi López i el politòleg i portaveu del SN de la CUP Quim Arrufat el proper 7 de març de 2018 a les 18h30, a la Bourse du Travail, salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d’Eau de París.

L’acte es retransmetrà per streaming a través del perfil del CDR per Facebook Live per tal que es pugui seguir des de Catalunya i altres països, i es comentarà per Twitter amb el hashtag #CatalogneAParis.

Les entitats que lluiten per l’autodeterminació de Catalunya des de França col·laboren en la organització d’aquest gran acte conjunt convidant els dos activistes catalans per posar-los a disposició dels ciutadans de París. Per a aquesta ocasió s’ha volgut triar un espai amb especial càrrega simbòlica. Es tracta d’una sala amb capacitat per a 500 persones, un referent en la història del sindicalisme a la ciutat ja que acull tradicionalment les iniciatives per explicar, debatre i exigir millores socials. Aquest és precisament l’objectiu de la trobada: explicar als ciutadans de París per què els catalans somien amb una república i, sobretot, per què la lluita de més de dos milions de catalans no és un assumpte menor. No és un combat diferent de les que menen els sindicats i els moviments socials a França. Al capdavall, el poble francès també va lluitar fa poc més de 200 anys per alliberar-se d’una monarquia borbònica i posar en marxa una República justa per als seus ciutadans. Tanmateix aquest país, orgullós del seu passat revolucionari i admirat per la seva capacitat de mobilització pels drets socials, encara avui, 5 mesos després dels fets de l’1-O, no sap ben bé on situar-se davant la qüestió catalana.