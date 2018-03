Drets i Llibertats

Abril: “Ens agradaria que el govern d’Espanya reaccionàs i deixàs de fer el ridícul davant la comunitat internacional”

MÉS per Mallorca mostra la seva satisfacció davant la sentència emesa ahir pel Tribunal Europeu de Drets Humans

MÉS per Mallorca mostra la seva satisfacció davant la sentència que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va emetre ahir, on condemna a Espanya a indemnitzar als joves catalans que fa anys van ser acusats dels delictes de discurs d’odi i d’injúries a la corona. El portaveu parlamentari de la formació ecosobiranista, David Abril, ha explicar que “el que ens agradaria és que el govern d’Espanya reaccionàs i deixàs de fer el ridícul davant la comunitat internacional”.

Abril ha remarcat que la sentència deixa molt clar que la llibertat d’expressió és el que ha de prevaldre en democràcia, baix qualsevol format i encara que ofengui, i que “no serà la darrera contra el regne d’Espanya”. “Ho hem dit moltes vegades: un no té per què estar d’acord amb la lletra d’una cançó o amb una determinada manifestació artística però això no vol dir que pugui ser condemnada o fins i tot sentenciada amb presó”, ha afegit. El portaveu ecosobiranista també ha reiterat la necessitat de modificar el Codi Penal per derogar els articles que fan referència als delictes d'enaltiment del terrorisme i d’injúries a la corona .

“El que més ens agradaria, sobretot, és que aquesta sentència afecti als processos judicials oberts que afecten a centenars de persones a l’estat espanyol – entre elles a Valtonyc – perquè al final si no són absoltes, almenys no hagin d’anar a presó per unes sentències que, com diu el TEDH, són injustes, contràries al dret de la llibertat d’expressió i contràries a la democràcia”, ha conclòs David Abril.