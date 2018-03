8M. Per què una vaga general feminista de 24 hores?

L’STEI Intersindical i la Confederació Intersindical, de la qual formam part, han convocat la vaga general feminista del 8 de març amb una cobertura de 24 hores per donar visibilitat a una jornada de lluita que serà històrica. Aquest 8 de març no serà un més i prou. Aquest 8M ha de posar de manifest que el moviment feminista és molt fort i que cada dia estam millor formades i organitzades, no només a nivell territorial sinó també a nivell internacional, amb la participació de més de 40 països. Aquest 8M ha de fer reflexionar, tant al govern autonòmic com al central, sobre totes les desigualtats i discriminacions que sofrim les dones tant en l’àmbit laboral com en el social, i sobre les violències masclistes.

En aquest context, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical, conjuntament amb l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, com ja vàrem fer l'any passat, hem donat suport legal a totes aquelles dones que vulguin sumar-se a la vaga laboral. Per això, la vaga convocada, D'UN DIA DE DURADA, s'iniciarà des de les 00,00 hores i finalitzarà a les 24,00 hores, per a totes les treballadores i els treballadors de l’Estat tant funcionaris com laborals de tots els sectors productius i tots els centres de treball.

És una vaga que va més enllà del terreny laboral, les dones deixaran les tasques de tenir cura, de consum o d’estudis per fer-se un lloc en la societat i reclamar millores en les seves condicions laborals i socials (la fi de l’escletxa salarial; la promoció de la conciliació vida familiar i personal en els llocs de feina; la desaparició de la discriminació en l'accés a l'ocupació i la disminució de la taxa de l'atur de dones; la lluita efectiva contra les situacions d'assetjament sexual i la precarietat laboral i l’exigència d’elaborar i aplicar els plans d’igualtat). Sense oblidar-nos d’exigir al Govern Estatal que desenvolupi i arribi a un acord amb els grups de l’oposició, col·lectius feministes i agents socials, sobre un pacte d’Estat contra les violències masclistes.

Les dones el 8 de març hem de sortir al carrer i aturar el món. Us animam a participar a les concentracions i manifestacions que es convoquin aquest dia per celebrar el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA:

MALLORCA- Concentració simultània a les 12,00, a Cort, Palma i a Manacor, a la Pl. de Sa Bassa.

Manifestació unitària a les 19,00, a Pl. Espanya, Palma.

MENORCA- Manifestació a les 19.00, a la Pl. de s’Esplanada, Maó

EIVISSA- Diferents activitats informatives sobre 8M i tallers des de les 10.00 al Parc de la Pau.

Manifestació a les 18,00, al Parc de la Pau.

Concentració a les 19,00, a Vara de Rei (Lectura de manifest)

FORMENTERA- Concentració a les 12,00, a la Pl. Constitució, Sant Francesc Xavier.

Sandra Serra Teruel (Mòvil: 687 781 956)

Secretaria de la Dona STEI Intersindical