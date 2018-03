Discriminació lingüística

21 eurodiputats insisteixen a Tajani que només depèn d’ell que es pugui parlar en català al Parlament europeu

El president del Parlament europeu, Antonio Tajani, té sobre la taula la possibilitat que el català sigui llengua oficial i es pugui utilitzar amb plena normalitat al Parlament europeu. Depèn, bàsicament, de la seva voluntat política per fer-ho possible, tenint en compte que fa un any va obrir la porta a aquesta possibilitat. Així li ho ha recordat el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, que, juntament amb 21 eurodiputats,explica per carta a Tajani que l’article 158 del Reglament del Parlament europeu li permet prendre aquesta decisió.

El nou text arriba després que fa un any, quan Tajani es postulava per a ser president de la Cambra, es va comprometre que “no posaria cap obstacle a la seva aprovació [l’aprovació de l’ús de la llengua catalana al Parlament europeu] i empraria totes les capacitats de què disposés per tal que s’aprovés al més aviat possible” si aquesta petició arribava “per part de les autoritats nacionals davant del Parlament”. Tot i així, la nova carta li recorda que “no cal cap requeriment per part del govern espanyol” per a “no impedir l’ús de les llengües cooficials quan sigui possible”. En aquest sentit, l’ONG del català explica a Tajani que “aquesta mesura no representaria més costos per al pressupost, atès que molts intèrprets en llengua espanyola també tenen una bona fluïdesa en català”.

A banda dels sis eurodiputats catalans que ja li van fer la petició el gener del 2017, aquesta carta compta amb el suport de quinze signatures més de diputats socialistes, populars, liberals, verds i de l’esquerra unitària de diferents països.

LLEGIU LA CARTA SENCERA EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: http://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/altres/Carta_Tajani.pdf