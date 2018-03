llengua

20 anys de promoció del valencià en les Falles de Sueca

L'Ajuntament ho ha celebrat amb l'acte de lliurament de la XX edició dels Premis a l'Ús del Valencià en les Falles

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca va acollir l’acte de lliurament de la XX edició dels Premis de l’Ús del Valencià dirigits a les comissions falleres del municipi i convocats per l’Oficina de Promoció Lingüística de l'Ajuntament de Sueca.

L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor de Política Lingüística, Salvador Giménez; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, i el regidor de Festes, Pau Roselló, que han estat acompanyats pel president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós i la Fallera Major de Sueca, Tània Sáez i la seua Cort d'Honor, han estat els encarregats de lliurar els premis als guardonats.

Un total de nou llibrets han concorregut en la XX edició dels premis. La Falla Plaça Cervantes ha resultat la triomfadora, aconseguint el primer premi valorat en 700 euros. El jurat ha decidit atorgar el primer premi a la comissió pel gran treball de recerca de “L'Indult del Foc” sobre premsa i revistes escolars a Sueca, la coherència temàtica i les destacades col·laboracions amb les que hi compta.

La Falla Bernat Aliño s'ha emportat el segon premi, valorat en 500 euros, per les característiques tècniques excepcionals en la confecció del llibret i per l'interés cultural, autoria i originalitat de les col·laboracions literàries en el seu treball “Ignis Novum” inspirat en l'herència romana present al món de les Falles.

I la Falla Xúquer ha estat reconeguda amb el tercer premi, de 300 euros, pel treball de recopilació de textos al voltant de la Ruta de la Seda i per la netedat, disseny i polidesa en l'edició del seu treball “Seduïts”.

Les mencions especials, dotades amb 100 € cada una, han recaigut en les falles El Portal, Sucro i Av. 18 de Juliol.

En l'acte també s’han atorgat els premis a l'argument del monument faller. El primer premi, valorat en 400 euros, ha estat per a la Falla Sucro, pel seu vessant crític, pel bon ús de l'enginy i la sàtira en temes de màxima actualitat i per la pulcritud lingüística en els textos dels rètols tant en el monument gran com en l'infantil. El segon, valorat en 200 euros, per a la Falla Bernat Aliño, per la correcció lingüística i l'interés que susciten els textos dels rètols, així com per l'ús de la ironia i el sarcasme en el monument gran. I la Falla Plaça Cervantes ha obtingut el tercer premi, valorat en 100 euros, per la coherència i la correcció lingüística en els continguts del monument gran i de l'infantil i per la inventiva a l'hora de confeccionar-los.

El jurat ha estat format pel regidor responsable de l'Oficina de Promoció Lingüística de l'Ajuntament de Sueca, Salvador Giménez; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví; Daniel Francesc Vera, membre designat per la Junta Local Fallera, i Elena Pedralva, tècnica de Promoció Lingüística.

Daniel Francesc Vera, precisament, ha estat reconegut en l'acte per la Junta Local Fallera amb el bunyol d'or. El col·lectiu ha volgut obsequiar-lo amb este prestigiós distintiu per la seua col·laboració amb la festa fallera i per tots els anys que, desinteressadament, ha participat com a jurat en els Premis a l'Ús del Valencià i en els concursos de Poesia Satírica i Redacció de Sainets.

Este migdia també, al mateix acte, s'ha fet lliurament dels premis de la cavalcada del ninot. En la categoria infantil la Falla Plaça Cervantes ha estat la guanyadora, seguida per la Falla Ronda del País Valencià i la Falla Av. 18 de Juliol. La quarta classificació ha sigut per a la Falla Via del Materal.

Pel que fa a la cavalcada del ninot, la Falla Xúquer s'ha alçat amb el primer premi. El segon premi ha estat per a la Falla Sucro; el tercer, per a la Falla Av. d'Espanya i les falles Bernat Aliño i Plaça de l'Ajuntament han compartit la quarta classificació.

L'alcaldessa, Raquel Tamarit, ha estat l'encarregada de tancar l'acte amb la seua intervenció. La màxima representant del consistori ha reconegut l'alt nivell dels treballs presentats i també ha felicitat el col·lectiu faller per la seua participació creixent en la promoció de la nostra llengua dintre la festa.