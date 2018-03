En defensa del territori

‘Prou’ impulsarà una mobilització per denunciar el colapse que viu Eivissa

La plataforma diu ja és hora de sortir a protestar per la situació caòtica que pateix l'illa. A final del mes d'abril hi ha prevista la manifestació.

La portaveu de "Prou!", Carmen Torres, en una entrevista a IB3 Ràdio assegura sentir-se “espantada” per les previsions que apunten cap a una nova temporada de rècord a Eivissa. “S’han de posar límits i aturar això. Les aerolínies i les navilieres continuen augmentant les places cap a l’illa quan ja en temporades anteriors s’ha demostrat que hem sobrepassat la capacitat d’Eivissa”

En l'entrevista, assegura que s’han de fer passes valentes i apostar pel decreixement turístic en temporada alta: “Una limitació de persones i sobretot de vehicles. No pot ser que entrin tants de cotxes cada dia a un territori tant limitat com és Eivissa”. “A Formentera ja hi ha una proposta dalt la taula per limitar l’accés de vehicles, però a la Pitiüsa del Nord encara es parla de fer estudis. La situació és greu”.

demana una àmplia participació a la manifestació que convocaran a la segona quinzena d’abril (encara falta acabar de concretar la data exacta). “Ens consta que hi ha molt de malestar per l’actual situació, per això creiem que ara és moment de sortir al carrer i fer ben visible aquesta indignació”.

La plataforma ja va convocar l’estiu passat tota un seguit de protestes per les platges més saturades d’Eivissa: ‘truitades’ amb les que reinvindicaven l’ús públic de l’arena, ara ocupada per parasols i gandules, entre d’altres elements.