"Ni un pas enrere"

Milers de persones s’han concentrat al llarg del passeig de Colom per reclamar que el nou Govern que sorgeixi de les negociacions implementi la República que es va votar l’1-O i que es va ratificar àmpliament el 21 de desembre, en les eleccions imposades per l’Estat espanyol.

La capçalera de la manifestació s’ha desplaçat lentament sota el lema de “República, ara!”. Ha anat des de la plaça d’Antonio López fins a Pla de Palau, on hi havia un escenari en el qual s’han dut a terme els parlaments. Allà, Clara Tenes ha estat l’encarregada de conduir l’acte, i els Lexu’s de posar-hi la nota musical.

Ara cal jugar-se-la

Diverses persones que van participar, de manera directa o indirecta, en el referèndum de l’1-O han anat pujant a l’escenari, cadascun amb una lletra que, al final, han unit formant el mot República. Defensors de col·legis, treballadors de l’ADIC, encausats per la justícia, voluntaris... tots han demanat que, de la mateixa manera que ells se la van jugar l’1-O, ara ho faci el Govern i desperti, així, la República. “Jo vaig defensar amb el meu cos l’escola l’1-O. Jo me la vaig jugar, i ara vull que els meus representants també se la juguin”, ha dit una de les heroïnes anònimes a l’escenari.

Cal implementar la República

“Nosaltres som la gent de 1-O” ha començat dient Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea. De fet, ha recordat que molta de la gent que va anar-hi a votar ja no se sent ciutadana del Regne d’Espanya. “Som i ens sentim de la República catalana”, motiu pel qual ha exigit la seva implementació i que es dugui a terme allò a què es van comprometre les forces republicanes: restablir la legalitat prèvia a l’aplicació de l’article 155 i avançar de manera decisiva cap a la implementació de la República.

Alcoberro ha reiterat la idea que el president de la Generalitat l’ha de triar el Parlament de Catalunya, i ha qualificat d’”indignant” la situació actual, en la qual és el poder judicial qui intenta decidir-ho, fet que demostra, al seu entendre, la nul·la separació de poders a l’Estat.

Finalment, Alcoberro ha demanat actuar de manera unida amb totes les altres entitats que treballen per la República, i ha posat en valor el teixit social que actuarà de manera paral·lela a la majoria del Parlament per avançar decisivament cap a la victòria. “La nostra única arma és la gent”, ha conclòs.

La sobirania no es demana, s’exerceix

Per la seva banda, Jordi Pairó, coordinador de la comissió d’incidènciapoítica de l’Assemblea, ha advertit durant els parlaments que no es pot cedir “ni un gram” davant l’Estat, i ha lamentat no veure la mateixa determinació al Parlament. Per Pairó, la sobirania no es demana, s’exerceix, i si el parlament vol decidir sobiranament el president, “es fa, i punt”, ha dit. Pairó ha recordat que el moviment republicà és majoria, i que està disposat a defensar-la als carrers.

Pairó ha receptat unitat per seguir endavant. “La nostra recepta és clara: som forts quan estem junts”, ha dit, i només quan es plantegen estratègies des de la unitat es té garantia de victòria. Per això, ha avisat que l’Estat intenta i intentarà fer por, i que només acceptant les conseqüències de la lluita podrem ser lliures per lluitar-la. Per acabar, ha demanat reprendre el camí del 27 d’octubre, fer costat al govern de la República i desplegar la República ara.