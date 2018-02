8 de Març, aturem el món: vaga de dones, decidim!

Ja ens ho deia El Diluvi en la seva característica cançó inspirada en el poema “3 voltes rebel” de la gran escriptora catalana Maria Mercè Marçal: “seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents”; i això és exactament el que hem vingut a fer: ser aquelles que volguérem ser. I, en aquesta ocasió, volem ser les que aturaran el món i demostraran que, sense les dones, no hi ha possibilitat d’acció.

La força imparable del nostre moviment, aglutinat a través de la sororitat i la solidaritat, ens posa en peu de guerra i crida a una vaga massiva de totes les dones: treballadores, aturades, estudentesses, cisgèneres, transsexuals, heterosexuals, homosexuals, joves, pensionistes... Totes juntes fem rodar el món, i anem a demostrar-ho sortint al carrer i deslligant-nos de les nostres assignacions imposades tant dins com fora de casa; decidint no participar d’un sistema que no té en compte a més de la meitat de la població mundial i que ha fet d’una feina com és el treball domèstic un relat de l’amor romàntic. Decidim trencar amb el biaix salarial, amb la infra-representació institucional, amb la cara de dona que caracteritza la pobresa. Decidim denunciar un estat incapaç de donar respostes eficaces al problema de gènere que sofrim, les dificultats que ens afegeix el gènere que ens determinen al nàixer i els rols de gènere que omplen algunes aules i deixen altres buides. Decidim cridar per les 99 dones assassinades a l’any 2017 per la violència masclista (13 al País Valencià), pels 8 infants assassinats per la mateixa causa i pels 27 orfes i òrfenes: la discriminació palpant que el sistema patriarcal exerceix cap a les nosaltres en forma de violència estructural no es redueix a una classe socioeconòmica, edat, nacionalitat o religió; el masclisme ataca de forma impune a totes i cadascuna de nosaltres de forma transversal, no obstant les diferències de classe i les de forma de vida, en cadascun dels àmbits de la nostra vida.

I és per açò que nosaltres, per ser aquelles que vam voler ser, per ser un puny alçat al vent i per ser la tres voltes rebel; reconquerim els nostres espais i decidim prendre partit. Les dones, decidim! Decidim buidar les aules, buidar les oficines, buidar les fàbriques, buidar els supermercats, buidar els llocs que ens han sigut assignats històricament i aquells en els quals encara no se’ns accepta ni se’ns tracta com a iguals. Buidem tots aquests espais per omplir els carrers amb les nostres veus, per omplir els espais dels que ens priven i exclouen i per omplir cadascun dels territoris on la nostra presència ha estat ignorada i marginada.

8 de març, nosaltres diem prou. 8 de març, vaga de dones: aturem el món, les dones decidim!

Teresa T. García Molina @clotet96

Membre de Dones Decidim @Dones_Decidim i de la Jodad @JODaD_PV